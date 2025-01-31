SOMI「関コレ」ライブパフォーマンス決定【関西コレクション2025 S／S】
【モデルプレス＝2025/01/31】2025年3月2日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）の追加出演者が発表された。
【写真】ソミ、タイトドレスで美スタイル輝く
Instagramフォロワー数は1,926万人、BLACKPINKらをプロデュースしていたヒットメーカーTEDDY率いるTHE BLACK LABELに所属する、韓国のシンガーソングライター・SOMI。このたび、「関コレ」でライブパフォーマンスを披露することが決定した。（modelpress編集部）
開催日程：2025年3月2日（金）
開催時間：12：30開場 14：00開演（予定）
開催場所：京セラドーム⼤阪
＜MODEL＞
井手上漠、大谷映美里（＝LOVE）、大友花恋、柏木由紀、加藤ナナ、齋藤樹愛羅（＝LOVE）、坂井仁香（超ときめき◆宣伝部※「◆」は正式には「ハートマーク」）、島崎遥香、白間美瑠、上西星来、菅田愛貴（超ときめき◆宣伝部）、高松瞳（＝LOVE／※「高」は正式には「はしごだか」）、千葉恵里(AKB48)、野口衣織（＝LOVE）、HITOMI（SAY MY NAME）、村田倫子、ゆりにゃ、渡辺美優紀
＜GUEST＞
伊藤桃々、稲場愛香、大森靖子（ZOCX）、小川史記（BUDDiiS）、折田涼夏、Kirari、熊田曜子、元之介、佐々木莉佳子、塩崎太智（M!LK／※「崎」は正式には「たつさき」）、翔、せいせい、戦慄かなの（ZOCX）、高尾楓弥（BUDDiiS）、田久保夏鈴、
ちせ、中島結音、藤咲凪(最終未来少女)、吉井美優
＜PUBLIC GUEST＞
吉村大阪府知事、横山大阪市長
＜Athlete Guest＞
臼井麗香
＜GLOBAL GUEST＞
KELLY KIM、SAY MY NAME、テリ（Taeri） 、MASHIHO、YOONSEO、リルーシュ、LEA NAVVAB
＜ARTIST＞
＝LOVE、SOMI、超ときめき◆宣伝部、ももいろクローバーZ and more
＜CREATOR＞
えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、nanakoななこ、なるねぇ、Hinata、MINAMI、Mumei、夜のひと笑い、ろこまこあこ
＜MC＞
朝日奈央
＜Live Streaming MC＞
大倉士門
＜CREATOR＞
あみか（フォーエイト48）、一生友子、えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、nanakoななこ、なるねぇ、Hinata、MINAMI、Mumei、ゆん、夜のひと笑い、ろこまこあこ
＜Next Break ARTIST＞
杉本琢弥、ZOCX、NOWADAYS、LIGHTSUM
＜Opening Act＞
Ab7 Prince、特撮Boyz、ピーターパンシンドローム and more
＜FUTURE＞
塩見きら、すみぽん（高倉菫）、瀬川陽菜乃、高橋かの、ひなた、真楪伶、森脇、梨々夏
【Not Sponsored 記事】
【写真】ソミ、タイトドレスで美スタイル輝く
◆SOMI「関コレ」でライブパフォーマンス
Instagramフォロワー数は1,926万人、BLACKPINKらをプロデュースしていたヒットメーカーTEDDY率いるTHE BLACK LABELに所属する、韓国のシンガーソングライター・SOMI。このたび、「関コレ」でライブパフォーマンスを披露することが決定した。（modelpress編集部）
◆「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING＆SUMMER」
開催日程：2025年3月2日（金）
開催時間：12：30開場 14：00開演（予定）
開催場所：京セラドーム⼤阪
＜MODEL＞
井手上漠、大谷映美里（＝LOVE）、大友花恋、柏木由紀、加藤ナナ、齋藤樹愛羅（＝LOVE）、坂井仁香（超ときめき◆宣伝部※「◆」は正式には「ハートマーク」）、島崎遥香、白間美瑠、上西星来、菅田愛貴（超ときめき◆宣伝部）、高松瞳（＝LOVE／※「高」は正式には「はしごだか」）、千葉恵里(AKB48)、野口衣織（＝LOVE）、HITOMI（SAY MY NAME）、村田倫子、ゆりにゃ、渡辺美優紀
＜GUEST＞
伊藤桃々、稲場愛香、大森靖子（ZOCX）、小川史記（BUDDiiS）、折田涼夏、Kirari、熊田曜子、元之介、佐々木莉佳子、塩崎太智（M!LK／※「崎」は正式には「たつさき」）、翔、せいせい、戦慄かなの（ZOCX）、高尾楓弥（BUDDiiS）、田久保夏鈴、
ちせ、中島結音、藤咲凪(最終未来少女)、吉井美優
＜PUBLIC GUEST＞
吉村大阪府知事、横山大阪市長
＜Athlete Guest＞
臼井麗香
＜GLOBAL GUEST＞
KELLY KIM、SAY MY NAME、テリ（Taeri） 、MASHIHO、YOONSEO、リルーシュ、LEA NAVVAB
＜ARTIST＞
＝LOVE、SOMI、超ときめき◆宣伝部、ももいろクローバーZ and more
＜CREATOR＞
えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、nanakoななこ、なるねぇ、Hinata、MINAMI、Mumei、夜のひと笑い、ろこまこあこ
＜MC＞
朝日奈央
＜Live Streaming MC＞
大倉士門
＜CREATOR＞
あみか（フォーエイト48）、一生友子、えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、nanakoななこ、なるねぇ、Hinata、MINAMI、Mumei、ゆん、夜のひと笑い、ろこまこあこ
＜Next Break ARTIST＞
杉本琢弥、ZOCX、NOWADAYS、LIGHTSUM
＜Opening Act＞
Ab7 Prince、特撮Boyz、ピーターパンシンドローム and more
＜FUTURE＞
塩見きら、すみぽん（高倉菫）、瀬川陽菜乃、高橋かの、ひなた、真楪伶、森脇、梨々夏
【Not Sponsored 記事】