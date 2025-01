小宮山雄飛が2025年に注目するのは、旨みたっぷりのパリッと焼き上げられた鰻

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。音楽界のグルメ番長、ホフディランの小宮山雄飛さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

音楽界のグルメ番長、小宮山雄飛さんがおすすめするお店とは?

教えてくれる人

小宮山雄飛

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key。音楽界のグルメ番長の異名を持つ。特にカレー好きとして知られ、著書に「カレー粉・スパイスではじめる 旨い! 家カレー」(朝日新聞出版)、「簡単!ヘルシー!まいにちカレー」(主婦と生活社)などがある。2018年に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」を渋谷にオープン(現在はEC、イベント出店限定)。渋谷区初のCEO(chief eat officer)を務める。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「銀座うなぎノ宮宇」です

鰻重 写真:お店から

名古屋の老舗鰻店が銀座初出店。濃いめのタレと、蒸さずにパリッと焼き上げられた鰻は濃厚な旨み。高級ワインを取り揃えていたり、デートでも接待でも使えそうでオシャレな和の内装だったり、一般はもちろんセレブ層やインバウンドにもブレイクしそうな名店!

皮目をパリッと焼き上げている 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「ステーキハウス ベラス」の「ハラミステーキ 300g」2,156円(ランチ限定価格)です

ハラミステーキ 出典:あさんてさん

<店舗情報>◆銀座うなぎノ宮宇住所 : 東京都中央区銀座5-11-12 日総第26ビル 2FTEL : 050-5595-4624

安くてがっつり食べられるステーキのブームが来ています。卓上に色々なソースが用意されているのもうれしいし、遅くまでやっているので飲んだ後の締めのステーキとしても重宝しそう。

<店舗情報>◆ステーキハウス ベラス住所 : 東京都品川区西五反田8-1-1 はじめのびる 1FTEL : 050-5597-6537

文:小宮山雄飛、食べログマガジン編集部

