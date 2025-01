『逮捕しちゃうぞ』アニメ化30周年を記念して、3月7日より映画『逮捕しちゃうぞ the MOVIE』が再上映されることが決定した。また、1994年〜1995年に制作されたOVA『逮捕しちゃうぞ』全4話のスペシャルトークショー付き上映会が、新宿ピカデリーで3月1日の1日限定で実施され、声優の玉川砂記子(辻本夏実役)、平松晶子(小早川美幸役)が登壇する。同作は、東京下町の墨東署交通課に勤務するスーパーコンビ・辻本夏実と小早川美幸の姿を描いた痛快ポリスアクション。2人は課長や徳野警部らに見守られながら気の合う同僚の二階堂頼子や双葉葵、白バイ警官の中嶋剣らとともに町のトラブルに対処していくストーリー。

1986年「モーニング パーティ増刊」(講談社)にて連載開始した藤島康介の漫画を原作に、1994年にアニメ化。1994年〜1995年にOVA(FILE.1〜FILE.4)がリリースされ、1996年にはTVシリーズ第1期(全51話)が、1999年にSpecial(全21話)、2001年に第2期(SECOND SEASON/全26話)、2007年に第3期(『フルスロットル』/全23話+特別編1話)が放送。さらに1999年には劇場アニメ映画『逮捕しちゃうぞ the MOVIE』が公開された。『逮捕しちゃうぞ the MOVIE』再上映での入場者特典は第1弾がアニメイラスト使用・B5 サイズイラストカード、第2弾(3月14日〜)がアニメイラスト使用・ポストカードとなっている。■『逮捕しちゃうぞ the MOVIE』あらすじ一年振りに墨東署に帰った夏実&美幸。だが、早々に交通管制システムの破壊、銃器の密輸取引など管内で大事件が続発。いったい犯人の真の狙いはなんなのか? 更には、桜橋が爆破されるという予告を受け、現場へ急行する2人。だが、その隙を狙って謎の武装集団が墨東署を襲う! 残されたのは葵、頼子たちだけ。犯人側の陽動作戦に気づいた2人は、急いで墨東署へ戻るが……。それは、未だかつてない大犯罪計画の始まりだった。夏実&美幸は、犯人を逮捕できるのか!?