7人組グループ・Travis Japanが3月5日に発売する、ダブルAサイドシングルで初のCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」のUNIVERSAL MUSIC STORE盤特典ディスクのトレイラーが公開された。UNIVERSAL MUSIC STORE盤には、Disc1(CD)に表題曲「Say I do /Tokyo Crazy Night」の計2曲を収録。

特典ディスクには「World Tour 2024 Road to A -Live in Los Angeles & Tour Documentary-」と題し、昨年の9月と10月に、台北、香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの6都市で開催した「World Tour 2024 Road to A」のライブ映像はもちろん、メンバーが各地で楽しむ様子やライブの準備をする様子などを収めたドキュメンタリーも含め計約90分収録される。また、40ページの各地のライブ写真を収めたフォトブックレットも封入されるなど、豪華盤となっている。さらに先着外付け特典では、「Say I do」ビジュアルのフォトカード(A6サイズ)をプレゼント(※先着外付け特典は数量限定)。