【ライブレポート】ATEEZ、初のイギリス・マンチェスター公演大盛況！「素敵な思い出が増えました」

■「ATINYの反応がとても熱くて驚いた」(ATEEZ)

ATEEZが、1月30日に(現地時間)、イギリス・マンチェスターのAO Arenaで2025ワールドツアー『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ IN EUROPE』公演を開催。スイスのチューリッヒに続き、イギリスのマンチェスターでも初の訪問で熱いステージを披露。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。

公演では「The Real」「BOUNCY(K-HOT CHILLIPEPPERS)」「Crazy Form」「WORK」「Ice On My Teeth」など、世界中のファン心を揺るがした歴代タイトル曲のステージを続けて披露。現地の天候が寒い冬であるにもかかわらず、まるで夏のように“ホット”に盛り上げ、会場の熱気を高めた。

また、ATEEZは様々な収録曲のステージを披露した。華麗なパフォーマンスを味わえる「ARRIBA」「DJANGO」はもちろん、心地よいエネルギーが盛り込まれた「Dreamy Day」「Dancing Like Butterfly Wings」「Utopia」など、多彩なセットリストでファンを楽しませた。

メンバーのユニットやソロステージも続き、YEOSANG、SAN、WOOYOUNGが「IT’s You」、YUNHOとMINGIが「Youth」、JONGHOが「Everything」、HONGJOONGとSEONGHWAが「MATZ」でそれぞれのソロユニットステージを披露。グループステージとはまた違った個性と魅力で観客を魅了した。

ATEEZは「AO Arena」を自由に駆け巡り、初めて近くで会ったマンチェスターのファンと積極的に交流。ファン一人ひとりと目を合わせ、優しいファンサービスで“ファンへの愛”を表現し、爆発的な反応を呼び起こした。

マンチェスターでの初単独コンサートを大盛況のうちに終えたATEEZは、公演の最後に「初めて訪問したマンチェスターでATINY(ファンの呼称)の反応がとても熱くて驚いたし、おかげで素敵な思い出が増えました。大切な時間を僕たちと過ごしてくださって感謝しているし、これからも皆さんに良い音楽とステージで応えていきたいです」と想いを伝えた。

2025ワールドツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』を通じて、ヨーロッパ各国をまわっているATEEZは、公演とともにパリファッションウィークでも華々しい活躍を魅せている。

SEONGHWAは1月23日、デザイナーブランドSONGZIOの25FWコレクション“PICCADILL”のファッションショーに、HONGJOONGは同日Paul Smithの25AWコレクションと26日にJacquemusの“La Croisire“のファッションショーに参加した。ふたりはすらりとしたビジュアルとスタイリッシュな魅力で世界中のファンを熱狂させ、ファッション界でも多くの注目を集めるK-POP代表アーティストとしての地位を証明した。

フランスのリヨンを皮切りにイタリアのミラノ、スイスのチューリッヒ、イギリスのロンドン、マンチェスターでコンサートを終えたATEEZは、2月3日にオランダのアムステルダムで2025ヨーロッパツアー『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ IN EUROPE』を開催。

また、日本初となるファンミーティングの追加公演開催が神戸にて決定している。

