香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催!

香港ディズニーランドホテルでは、チップとデールの旧正月テーマの客室内サプライズパッケージが販売されています。

香港ディズニーランドホテル“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 客室内サプライズパッケージ

販売期間:2025年1月17日から2月16日

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”)イベントを開催!

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

香港ディズニーランド・リゾートにある3つのディズニー ホテルでも旧正月のデコレーションが登場!

あわせて、チップとデールの旧正月テーマの客室内サプライズパッケージが販売されています。

お部屋に入ると、ベッドには旧正月をテーマにした「チップ&デール」グッズが勢揃い!

干支「巳年」にあわせて、ヘビの衣装を身につけた「チップ&デール」や、旧正月コスチュームの「チップ&デール」

大きめサイズの「チップ」のショルダーバッグとぬいぐるみストラップがセットになっておかれています。

旧正月シーズンの「チップ&デール」グッズが用意されている客室内サプライズパッケージ。

ぜひお気に入りの「チップ&デール」をパークに連れて行って楽しんでくださいね!

香港ディズニーランドホテルでは、旧正月をお祝いするコスチュームを着た「ミッキーマウス」もキャラクターグリーティングに登場しています。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

