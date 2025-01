ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」が1月31日(金)にリリースされた。アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANA。

『No No Girls THE FINAL』最終審査のグループ審査課題曲でもあった「Drop」は、ただの平凡な1人の女の子であった彼女たちが、自分と向き合い自分を一生懸命磨いてこれから凄いことを成し遂げる強い意志を表した楽曲。1月31日21時からはプレデビュー曲「Drop」のリリースを記念して、グループ初のYouTube生配信を行うことも決定している。<リリース情報>HANAPre-Debut Song「Drop」2025年1月31日(金)デジタルリリースHANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyoHANA 公式SNS YouTube:https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_OfficialX(旧Twitter):https://x.com/@HANA__BRAVEInstagram:https://www.instagram.com/hana_brave_official/TikTok:https://www.tiktok.com/@hana_brave_officialHANA Official Fan Club https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members