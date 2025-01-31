来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇２月３日
０９：３０ 豪・小売売上高
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※中国市場が休場
◇２月４日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
００：００ 米・建設支出
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
※日・閣議
※中国市場が休場
◇２月５日
００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
００：００ 米・製造業新規受注
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：３０ 米・貿易収支
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
◇２月６日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
０５：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・前週分対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１６：００ 独・製造業新規受注
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：００ 英・ＢＯＥ（イングランド銀行）金利発表
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※ニュージーランド市場が休場
◇２月７日
０４：３０ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がシンクタンク主催討論会に参加
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１６：００ 独・鉱工業生産
１６：００ 独・貿易収支
１６：４５ 仏・貿易収支
１６：４５ 仏・経常収支
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
２３：２５ 米・ボウマンＦＲＢ理事が講演
※日・閣議
◇２月８日
００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
◇２月３日
０９：３０ 豪・小売売上高
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※中国市場が休場
◇２月４日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
００：００ 米・建設支出
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
※日・閣議
※中国市場が休場
◇２月５日
００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
００：００ 米・製造業新規受注
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：３０ 米・貿易収支
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
◇２月６日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
０５：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・前週分対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１６：００ 独・製造業新規受注
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：００ 英・ＢＯＥ（イングランド銀行）金利発表
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※ニュージーランド市場が休場
◇２月７日
０４：３０ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がシンクタンク主催討論会に参加
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１６：００ 独・鉱工業生産
１６：００ 独・貿易収支
１６：４５ 仏・貿易収支
１６：４５ 仏・経常収支
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
２３：２５ 米・ボウマンＦＲＢ理事が講演
※日・閣議
◇２月８日
００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）