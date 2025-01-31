¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡G1Åì³¤ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢3Æü³«Ëë¡Û¾¾ÈøÂó¡¡¡ÖÃÏ¶èÁª¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÍ¥¾¡Àï¤Ø¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎPRÂâ¤¬31Æü¡¢¡ÖG1Åì³¤ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¡Ê3¡Á8Æü¡Ë¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢»°½Å»ÙÉô¤Î¾¾ÈøÂó¤òÏ¢¤ì¤Æ¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÌ¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¸ý²ÂÅµ¡Ê»°½Å¡Ë¡¢µÆÃÏ¹§Ê¿¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡¢Ê¿ËÜ¿¿Ç·¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¡£ÃíÌÜ¥â¡¼¥¿¡¼¡ÊºÇÂç4Àá»ÈÍÑ¡Ë¤Ï31¡¢69¹æµ¡¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï40²¯±ß¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï6Æü¤ËºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¤ÎÆÇÅçÀ¿¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¢7Æü¤ËÀ¾»³µ®¹À¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Î¸½Ìò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¤ß¤ä¤¾¤ó¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¡¢Åì³¤ÃÏ¶èÌ¾ÊªÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ä¡¢ÃêÁª¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ëÅÅÅê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ÎÅöÃÏG1Åì³¤ÃÏ¶èÁª¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ÈøÂó¤Ï¡ÖÄ´À°¤ò³°¤·¤ÆÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÄ´À°¤¬¹ç¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÃÏ¶èÁª¤Ï³ä¤ÈÁêÀ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÇÄã¤Ç¤âÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÃÏ¸µÃÏ¶èÁªÏ¢Â³V¤òÁÀ¤¦¡£