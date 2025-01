東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にある「レストラン フォンタナ」にて、『苺とチョコのアフタヌーンティー 〜Sweet Harmony〜』を期間限定で販売。

パティシエのこだわりが詰まったホテルメイドのスイーツに、フレンチシェフによるセイボリーを合わせた贅沢なアフタヌーンティーで、優雅な午後のひとときが楽しめます☆

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ」苺とチョコのアフタヌーンティー 〜Sweet Harmony〜

価格:1人6,000円(税・サ込)※2名より予約可

期間:2025年2月3日(月)〜2月7日(金)、2月12日(水)〜2月14日(金)※3日前までの要予約

時間:14:00〜16:00

場所:ホテルオークラ東京ベイ レストラン フォンタナ

予約・問合せ:TEL 047-355-3345(レストラン フォンタナ直通)

メニュー内容:

スイーツ・苺のミルフィーユ・苺のムース・チョコレートベリーヌ(ベルギー産チョコレートムースとクレームブリュレのマリアージュ)・チョコレートバナナロール・チョコレートマカロン・蒸し焼きチーズケーキ(しっとり焼き上げたチーズケーキとグラハムクラッカー)・パンナコッタ マンゴーソース・ほうじ茶のマドレーヌ・クルミのメイプルシロップスコーン・スコーン 苺とルバーブコンポート、うらやすハニー クロテッドクリームを添えてセイボリー・ズワイガニとアボカドのカネロニ仕立て・和牛ローストビーフプチバーガー・スモークサーモントラウト全粒粉ブレッドのロールサンド・ポムフリット トリュフの香り飲み物・紅茶ブランド「ディルマ」の紅茶・コーヒー※飲み物は好きなだけ

「ホテルオークラ東京ベイ」にある「レストラン フォンタナ」にて、苺とチョコレートの甘さが織りなすハーモニーを存分に楽しめるアフタヌーンティーが期間限定で登場。

サクサクのパイ生地と苺の相性が抜群の「苺のミルフィーユ」や苺の甘みを生かした「苺のムース」に加えて、ベルギー産チョコレートムースとクレームブリュレを組み合わせた「チョコレートベリーヌ」など、9種類のバラエティー豊かなスイーツが並びます。

スコーンには、明海大学 浦安キャンパスの学生たちが巣箱の管理や蜂の飼育、採取したはちみつの販売や関連商品の製造・商品化といった第六次産業の活動すべてを担う養蜂プロジェクト「うらやすハニープロジェクト」がプロデュースした浦安産のはちみつ「うらやすハニー」を使用。

明海大学 浦安キャンパスにシェフが実際に足を運び、養蜂を通してはちみつへのこだわりを肌で体感したはちみつです。

国産純粋はちみつの「うらやすハニー」によって生まれる、風味の変化を楽しむことができます。

その他、フレンチシェフが作る「ズワイガニとアボカドのカネロニ仕立て」や「和牛ローストビーフプチバーガー」など、本格的なセイボリーがアフタヌーンティーをより一層引き立てます。

苺とチョコレートに加え、浦安産のはちみつが楽しめるアフタヌーンティーで、家族や友人と素敵なひとときが過ごせます☆

パティシエ自慢のスイーツが楽しめるアフタヌーンティー。

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にて、期間限定で提供される「苺とチョコのアフタヌーンティー 〜Sweet Harmony〜」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 苺とチョコのアフタヌーンティー 〜Sweet Harmony〜!ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ」 appeared first on Dtimes.