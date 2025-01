by Guilhem Vellutヒューレット・パッカード(HP)からサーバーなどの企業向けハードウェア部門を受け継いで誕生したヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)が2024年1月に、ネットワーク機器大手のJuniper Networksを買収することを発表しました。これを受け、アメリカ司法省(DOJ)が2025年1月30日に、ネットワーク機器市場における競争が阻害されるとして、買収を阻止するための訴訟を提起しました。

Office of Public Affairs | Justice Department Sues to Block Hewlett Packard Enterprise’s Proposed $14 Billion Acquisition of Rival Wireless Networking Technology Provider Juniper Networks | United States Department of Justicehttps://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-block-hewlett-packard-enterprises-proposed-14-billion-acquisitionUS DOJ sues to block Hewlett Packard Enterprise's $14 billion Juniper deal | Reutershttps://www.reuters.com/markets/deals/us-doj-sues-block-hewlett-packard-enterprises-14-bln-juniper-deal-2025-01-30/DOJ Sues to Stop HPE’s $14B Deal to Buy Juniper Networks - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-30/doj-sues-to-stop-hpe-s-14-billion-deal-to-buy-juniper-networks今回のDOJによる訴訟は、2024年1月9日にHPEがJuniper Networksを140億ドル(約2兆1500億円)での買収計画を発表したことに端を発します。HPEのアントニオ・ネリCEOは「Juniper Networksを買収することで、最新のAI駆動型ネットワーク技術を加速できる」と述べていました。しかし、DOJは「HPEによるJuniper Networksの買収が成功すれば、ネットワーク機器市場における大手企業がHPE、Juniper Networks、Ciscoという現在の3社から2社に減少し、競争が排除される」と指摘し、反トラスト法に基づくHPEへの訴訟を提起しました。司法省反トラスト局のオミード・アセフィ司法次官補代理は「この買収がもたらす脅威は空想上のものではありません。アメリカの病院や中小企業など、我が国の多くの産業が無線ネットワークに依存しています。この買収案は、競争を大幅に排除し、イノベーションを弱体化させ、その結果、アメリカ経済の大部分が無線技術プロバイダーからより多くの費用を支払うことになります」と批判しました。一方でHPEとJuniper Networksは共同で「ネットワーク機器市場が3つの主要な企業で構成されているというDOJの主張は、市場の現実とはかけ離れています。市場にはFortinetやArista、Nile、Meter、Extreme Networksなど、数多くの企業があります」「DOJは選択を間違えました。どちらかと言えば、HPEに対する訴訟は競争を阻害することになります」と述べ、DOJと争う姿勢を見せています。ソリューションプロバイダのPKA TechnologiesのCTOであるパトリック・シェリー氏は「HPEによるJuniper Networksの買収により、市場の重鎮であるCiscoが支配するネットワーク分野での競争が激化すると考えています。HPEがJuniper Networksを買収できれば、さらなるイノベーションが推進され、CiscoはAI対応ネットワーキングに関して常に最新の情報を得ることを余儀なくされるでしょう。DOJは選択を誤りました」と指摘しました。また、シェリー氏は「今回のDOJによる訴訟により、HPEによるJuniper Networks買収は一時停止されることは確実でしょう。訴訟が長引くと、イノベーションの面でHPEにとって大きな打撃が与えられる可能性があります」と伝えています。なお、今回の訴訟に関してCiscoはコメントを残していません。