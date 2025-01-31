ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 雪像を見て新春を祝う 中国・ハルビン 雪像を見て新春を祝う 中国・ハルビン 雪像を見て新春を祝う 中国・ハルビン 2025年1月31日 15時50分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３０日、ハルビン太陽島風景区の入り口に造られた巨大な雪だるま。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚） 【新華社ハルビン1月31日】中国黒竜江省ハルビン市では旧暦の1月2日に当たる30日、開催中の太陽島国際雪像芸術博覧会に多くの観光客が訪れ、雪像鑑賞を楽しみ、新春の到来を祝った。３０日、太陽島国際雪像芸術博覧会の会場で記念撮影をする観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）３０日、太陽島国際雪像芸術博覧会の会場を散策する観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）３０日、太陽島国際雪像芸術博覧会の会場を散策する観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）３０日、太陽島国際雪像芸術博覧会の会場で記念撮影をする観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）３０日、太陽島国際雪像芸術博覧会の会場で雪像を見る観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）３０日、太陽島国際雪像芸術博覧会の会場を散策する観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）３０日、太陽島国際雪像芸術博覧会の会場を散策する観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）３０日、観光客でにぎわう太陽島国際雪像芸術博覧会の会場。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）３０日、太陽島国際雪像芸術博覧会の会場で雪像を見る観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚） リンクをコピーする みんなの感想は？