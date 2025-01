【テューリンゲン 月下の大掃除】11月 発売予定価格:29,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「テューリンゲン 月下の大掃除」を11月に発売する。価格は29,800円。

本商品は「アズールレーン」より鉄血陣営の「テューリンゲン」を1/7スケールフィギュア化したもの。スキン“月下の大掃除“のメイド衣装に身を包み、掃除に励む姿が再現されている。

クリア素材を用いた流れるようなロングの銀髪を動きのある造形や輝きが表現され、メイド衣装のフリルや繊細な装飾も細かく造形されている。

大胆かつエレガントなポーズと美しさと凛々しさを兼ね備えた表情やブロックチェックの台座や小さなバケツを運ぶ饅頭も表現されている。

スケール:1/7

サイズ:全高約270mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved