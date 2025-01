カカクコムが運営する「食べログ」は1月29日、「The Tabelog Award 2025(食べログアワード 2025)」を発表した。投票期間は2024年10月30日〜11月11日。対象期間(過去1年間)において、食べログの点数が累計1カ月以上4.00を超えた652店を対象に、ユーザー投票により決定した。The Tabelog Award 2025○The Tabelog Award 2025とは

「おいしいを、讃えよう。」をキャッチコピーに、ユーザー投票により日本が誇る「おいしい」お店を選出する年間レストランアワード。対象期間にきわめて高い評価を獲得したお店がノミネートされ、「Gold」「Silver」「Bronze」の3賞と、「Best New Entry」「Best Regional Restaurants」「Chefs'Gold」の3つの部門賞で構成されている。(Chefs'Goldは、ノミネート店の料理人からの投票により決定)Goldは「この国のどこにあったとしても、生涯通い続けたいお店」、Silverは「一生に一度は味わっておきたい、匠の技に出会えるお店」、Bronzeは「レストランを語るなら、押さえておきたいお店」、Best New Entryは「今年最も飛躍した初ノミネート店」、Best Regional Restaurantsは「料理を通して、その土地の風土や文化を深く味わえるお店」、Chefs'Goldは「シェフが選ぶ、この国のどこにあったとしても生涯通い続けたいお店」を基準にそれぞれ選出された。○「Gold」受賞店Goldを受賞した35店は下記のとおり。「蒼」(東京都/イノベーティブ)、「アカ」(東京都/スペイン料理)、「飯田」(京都府/日本料理)、「う嵐」(滋賀県/うなぎ)、「温石」(静岡県/日本料理)、「かさ原」(東京都/焼鳥・鳥料理)、「片折」(石川県/日本料理)、「北野坂 木下」(兵庫県/イタリアン)、「銀座 しのはら」(東京都/日本料理)、「茶禅華」(東京都/中華料理)、「さわ田」(東京都/寿司)、「シェ・イノ」(東京都/フレンチ)、「橦木町 しみず」(愛知県/日本料理)、「新ばし 星野」(東京都/日本料理)、「鮨 あらい」(東京都/寿司)、「鮨 一幸」(北海道/寿司)、「鮨 さいとう」(東京都/寿司)、「鮨 さかい」(福岡県/寿司)、「鮨 三心」(大阪府/寿司)、「啐啄 つか本」(京都府/日本料理)、「近松」(福岡県/寿司)、「馳走西健一」(静岡県/フレンチ)、「天寿し 京町店」(福岡県/寿司)、「道人」(京都府/日本料理)、「成生」(静岡県/天ぷら)、「日本橋蛎殻町 すぎた」(東京都/寿司)、「日本料理 晴山」(東京都/日本料理)、「仁修樓」(京都府/中華料理)、「東麻布 天本」(東京都/寿司)、「プレゼンスギ」(千葉県/イタリアン)、「ペレグリーノ」(東京都/イタリアン)、「松川」(東京都/日本料理)、「柚木元」(長野県/日本料理)、「レヴォ」(富山県/イノベーティブ)、「レストラン ナズ」(長野県/イノベーティブ)。初受賞の7店舗中、「北野坂 木下」、「橦木町 しみず」、「馳走西健一」、「レストラン ナズ」は、オープンから5年以内での受賞となった。○「Silver」「Bronze」受賞店Silverには151店が選出され、「らぁ麺 飯田商店」はラーメンジャンルで初めてSilverを受賞した。Bronzeに選ばれたのは466店。「6」は沖縄県のレストランとして初めてBronzeを受賞した。なお、Silver・Bronze・Chefs'Gold受賞店は、発表サイトにて確認できる。○「Best Regional Restaurants」受賞店Best Regional Restaurantsに選ばれたのは、「AKAI」(広島県/イノベーティブ)、「う嵐」(滋賀県/うなぎ)、「温石」(静岡県/日本料理)、「鎌倉 北じま」(神奈川県/日本料理)、「出羽屋」(山形県/日本料理)、「pesceco」(長崎県/イノベーティブ)、「美加登家」(島根県/日本料理)、「余市SAGRA」(北海道/イタリアン)の8店だった。○「Best New Entry」受賞店Best New Entryには、「イル アオヤマ」(愛知県/イタリアン)、「鮨 めい乃」(東京都/寿司)、「田中圭英」(大阪府/中華料理)、「CHIUnE」(東京都/イノベーティブ)、「徳ㇵ本也」(京都府/日本料理)、「とり茶太郎」(東京都/焼鳥・鳥料理)、「日本料理 研野」(京都府/日本料理)、「ぬま田」(大阪府/天ぷら)、「薪鳥新神戸」(東京都/焼鳥・鳥料理)、「明寂」(東京都/日本料理)の10店が選出された。