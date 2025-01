等身大サーナイトも！ポケモンセンター「PSYCHO CYBER」グッズ

ポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ・ポケモンセンターに、2025年2月8日(土)よりエスパータイプを持つポケモンたちのグッズ「PSYCHO CYBER」「ぬいぐるみ 等身大サーナイト」が登場!

ポケモンセンター「PSYCHO CYBER」グッズ

発売日:2025年2月8日(土)

※ポケモンセンターオンラインでは、2月6日(木)10時よりお取り扱いいたします。

販売店舗:ポケモンセンター全店、ポケモンセンターオンライン

※発売日以降、その他のポケモンストアで取り扱う可能性がございます。

※営業時間の変更や臨時休業をしている場合がございます。くわしくは、各店のスタッフボイスをご確認ください。

エスパータイプを持つポケモンたちのグッズ「PSYCHO CYBER」シリーズが登場!

ポケモンがわざを放つようすをイメージしたライトアップフィギュアや、

わざ「ひかりのかべ」をイメージしたラルトス・キルリア・サーナイトのクリアポーチなど、サイバーでかっこいい雰囲気のアパレルや雑貨がラインナップされています。

※ポケモンセンターオンラインでは、2月6日(木)10時より、お取り扱いを開始いたします。

※生産地の状況により、やむを得ず発売日を延期または中止する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

ぬいぐるみ 等身大サーナイト

価格49,500円

2025年2月6日(木)10時より、ポケモンセンターオンラインで「ぬいぐるみ 等身大サーナイト」を発売!

高さ約160cmのぬいぐるみで、腕と脚の角度を調整でき、簡単なポーズを作ることができます☆

※単体での直立はできません。

「PSYCHO CYBER」商品詳細

<ポケモンセンター・ポケモンセンターオンライン共通>

ライトアップフィギュア PSYCHO CYBER ユニラン ダブラン ランクルス 9,900円ライトアップフィギュア PSYCHO CYBER ラルトス キルリア サーナイト 9,900円Tシャツコレクション PSYCHO CYBER 3,300円 ※全6種。種類は選べません。

スウェット PSYCHO CYBER ユニラン ダブラン ランクルス M 7,150円スウェット PSYCHO CYBER ユニラン ダブラン ランクルス L 7,150円

パーカー PSYCHO CYBER ラルトス キルリア サーナイト M 7,700円パーカー PSYCHO CYBER ラルトス キルリア サーナイト L 7,700円

クリアトートバッグ PSYCHO CYBER ユニラン ダブラン ランクルス 3,850円クリアポーチ PSYCHO CYBER ラルトス キルリア サーナイト 1,980円

ICカードホルダー PSYCHO CYBER ネイティ ネイティオ 2,200円ICカードホルダー PSYCHO CYBER ラルトス キルリア サーナイト 2,200円

チケットケース PSYCHO CYBER 2,640円蛍光マーカー6本セット PSYCHO CYBER 1,650円TO DO付箋 PSYCHO CYBER ユクシー エムリット アグノム 770円A4クリアファイル3枚セット PSYCHO CYBER サーナイトセット 825円ステッカーセット PSYCHO CYBER デオキシス 1,100円ステッカーセット PSYCHO CYBER ネイティ ネイティオ 1,100円ステッカーセット PSYCHO CYBER ユクシー エムリット アグノム 1,100円ステッカーセット PSYCHO CYBER ユニラン ダブラン ランクルス 1,100円ステッカーセット PSYCHO CYBER ラティアス ラティオス 1,100円ステッカーセット PSYCHO CYBER ラルトス キルリア サーナイト 1,100円

リフレクターキーホルダーコレクション PSYCHO CYBER 715円 ※全6種。種類は選べません。カギ付き貯金箱缶入りキャンディ PSYCHO CYBER デオキシス 1,650円

<ポケモンセンターオンライン>

ぬいぐるみ 等身大サーナイト 49,500円

※こちらの商品は他の商品と⼀緒にカートに⼊れることができません。

エスパータイプを持つポケモンたちのグッズが仲間入り!

ポケモンセンター「PSYCHO CYBER」「ぬいぐるみ 等身大サーナイト」の紹介でした。

注意事項

※表示価格は、すべて税込です。

※発売日や価格は、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合がございます。

※店舗によって、取り扱い商品や商品在庫数量が異なります。

※数量には限りがございますので、万一品切れの際は、ご容赦ください。

※できるだけ多くのお客様にお求めいただけるよう、購入数を制限させていただく場合がございます。

※Amazon.co.jp「ポケモンストア」でのお取り扱いはございません。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

