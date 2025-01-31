¥«¥ë¥Ó¡¼¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ¸ÞÅçÆç¤Î±ö¤È´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬Ì£¡×¥³¥ó¥Ó¥ËÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¶âÇþ¡×¤Ë¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡È¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡É¤Ë¹ç¤¦¶¦ÁÏ¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï2·î3Æü¡¢¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ¸ÞÅçÆç¤Î±ö¤È´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬Ì£¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Àè¹Ô¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¸ÐÃÓ²°¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×10%ÁýÎÌÈÎÇä¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼Ž¥¥¯¥¢¥È¥í¥Á¡¼¥ºŽ¥¾Æ¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Ž¥³¤Ï·¤òÂÐ¾Ý¤Ë
60g¡¢¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¤Ç¡¢ÁÛÄê²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ170±ßÁ°¸å¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â2·î17Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï5·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¡£
¡ÈÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯4·î¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÈÀäÉÊÉô¡É¤ª¤è¤Ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¡Ö¶âÇþ¡ÒÅü¼Á75%¥ª¥Õ¡Ó¡×¤Ë¹ç¤¦¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥«¥ë¥Ó¡¼¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ¸ÞÅçÆç¤Î±ö¤È´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬Ì£¡×³«È¯¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ¸ÞÅçÆç¤Î±ö¤È´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬Ì£¡×¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ö¤È¤·¤Æ¡È¸ÞÅçÆç¤Î±ö¡É¤ò»ÈÍÑ¡£³¤¤Î·Ã¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ë¤¬¤ê¡×¤ò¤Û¤É¤è¤¯´Þ¤ó¤À¡¢¥«¥É¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î±ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢±ö¤Ç°ú¤Î©¤ÄÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Î¥¬¥ê¤ÎÌ£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÎÍÑ¡£°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¶âÇþ¡ÒÅü¼Á75%¥ª¥Õ¡Ó¡×¤È¤â¹ç¤¦¤è¤¦¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¿É¤ß¤Ï¤¢¤¨¤Æ¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¹¥¤Þ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¡Øº£¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¦ÁÏÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¡Ù¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£