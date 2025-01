EBiDAN NEXTより選抜された期間限定チーム Last Forever from BATTLE BOYSが新曲「Criminal LOVE」を、BOYZTERIOS from BATTLE BOYSが「Rise to the Future」を本日1月31日に配信リリースした。

Last Forever from BATTLE BOYSの「Criminal LOVE」は、衝撃的なリズムと情熱的な歌詞が織りなす新感覚ラブソング。誰にも止められない感情の高ぶりと、心を揺さぶる熱いメロディが印象的な一曲で、静かに燃え上がる情熱と禁断の恋をテーマに描いたという。

BOYZTERIOS from BATTLE BOYSの「Rise to the Future」は、仲間と共に困難を乗り越え、夢を追い続ける姿を描いたエネルギッシュな楽曲に。力強いメロディと激情的な歌詞が特徴で、希望に満ちた壮大なストーリーを聴く人に届け、挑戦する全ての人の背中を押す一曲となっている。

また、2月2日に東京 shibuya eggmanで開催されるライブイベント『EBiDAN NEXT TOKYO ライブ』にて、両曲がパフォーマンス披露される。Last Forever from BATTLE BOYSは単独公演『EBiDAN NEXT NONSTOP LIVE 04 - Last Forever -』として登場し、BOYZTERIOS from BATTLE BOYS」は『EBiDAN NEXT TOKYO LIVE 2025 vol.1』に出演する。

(文=リアルサウンド編集部)