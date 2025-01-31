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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年1月31日（金）9時から2月3日（月）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、デスクトップやオールインワンPCで使える内蔵HDD「WD Blue WD80EAAZ-AJP」や高速なデータ読み込みが可能な内蔵SSD「WD Blue WDS100T3B0A-EC SA510」など、ウエスタンデジタル（Western Digital）のストレージ商品がお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年1月31日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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デスクトップPCに最適。ウエスタンデジタルの8TB内蔵HDDが12%オフで登場中！

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Blue 内蔵 HDD ハードディスク 8TB CMR 3.5インチ SATA 5640rpm キャッシュ256MB PC メーカー保証2年 WD80EAAZ-AJP エコパッケージ【国内正規取扱代理店】 17,700円 （12％オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Blue 内蔵 HDD ハードディスク 4TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ256MB PC WD40EZAX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】 11,290円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

RAID構築ならウエスタンデジタル上位モデルの「Red Plus」。4TB、6TBがお得に購入できるチャンス！

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 4TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ256MB NAS WD40EFPX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】 17,480円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 6TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ256MB NAS メーカー保証3年 WD60EFPX-AJP エコパッケージ【国内正規取扱代理店】 22,880円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

コンテンツクリエーターや編集者に最適な「WD Blue SA510 SATA SSD」が10％オフとお買い得！

ウエスタンデジタル(Western Digital) WD Blue SATA SSD 内蔵 1TB 2.5インチ (読取り最大 560MB/s 書込み最大 520MB/s) PC メーカー保証5年 WDS100T3B0A-EC SA510 【国内正規取扱代理店】 11,980円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

ウエスタンデジタル(Western Digital) WD Blue SATA SSD 内蔵 4TB 2.5インチ (読取り最大 560MB/s 書込み最大 520MB/s) PC メーカー保証5年 WDS400T3B0A-EC SA510 【国内正規取扱代理店】 44,280円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

ウエスタンデジタル(Western Digital) WD Blue SATA SSD 内蔵 2TB 2.5インチ (読取り最大 560MB/s 書込み最大 520MB/s) PC メーカー保証5年 WDS200T3B0A-EC SA510 【国内正規取扱代理店】 23,280円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

省電力でPC高速化できるウエスタンデジタルの内蔵SSD「WD Blue SN580」が30％オフの大特価！

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 1TB WD Blue SN580 (読取り最大 4,150MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS100T3B0E-EC 【国内正規代理店品】 9,880円 （27％オフ） Amazonで見る PR PR

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 500GB WD Blue SN580 (読取り最大 4,000MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS500G3B0E-EC 【国内正規代理店品】 7,045円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 1TB WD Blue SN5000 (読取り最大 5,150MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS100T4B0E-EC 【国内正規代理店品】 10,822円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Blue SN5000 (読取り最大 5,150MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4B0E-EC 【国内正規代理店品】 20,046円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 2TB NVMe PCIe Gen4 x4 (読取り最大 7300MB/s 書込み最大 6600MB/s) ゲーミング PC WDS200T2X0E-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】 22,080円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 ヒートシンク搭載 8TB PS5動作確認済 NVMe PCIe Gen4 x4 WDS800T2XHE-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】 101,280円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:「Amazon スマイルSALE」