BMSG×ちゃんみな『No No Girls』より誕生したHANAのプレデビュー曲「Drop」配信スタート
■1月31日21時からは、グループ初のYouTube生配信を実施！
ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」が、1月31日に配信スタートとなった。
『No No Girls THE FINAL』最終審査のグループ審査課題曲でもあった「Drop」は、ただの平凡なひとりの女の子であった彼女たちが、自分と向き合い、自分を一生懸命磨いて、これからすごいことを成し遂げる強い意志を表した楽曲だ。
1月31日21時からはプレデビュー曲「Drop」のリリースを記念して、グループ初のYouTube生配信を行うことも決定している。
リリース情報
2025.01.31 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Drop」
配信情報
『HANA Pre-Debut Song ’Drop’リリース記念生配信』
01/31（金）21:00～
※HANA official YouTube Channelより生配信
※JISOOはビザ取得の関係により韓国からのリモート出演
『No No Girls』番組サイト
https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo