【ハセガワ：2025年4月発売予定商品】
1月30日 公開

　ハセガワは、2025年4月発売予定のプラモデル商品を1月30日に発表した。

　発売予定商品には「マットビハイクル （MATエンブレムピンバッジ付）」や「クァドラン・ロー “一般機” （劇場版）」、「ランチア ストラトス HF “カスタムバージョン”」などの展開を予定している。

ランチア ストラトス HF “カスタムバージョン”

4月26日ごろ 発売予定
価格：4,290円

マットビハイクル （MATエンブレムピンバッジ付）

4月26日ごろ 発売予定
価格：4,950円

クァドラン・ロー “一般機” （劇場版）

4月30日ごろ 発売予定
価格：6,380円

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