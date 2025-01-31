ハセガワ、2025年4月発売予定商品を公開。「マットビハイクル （MATエンブレムピンバッジ付）」などがラインナップ
【ハセガワ：2025年4月発売予定商品】
1月30日 公開
4月26日ごろ 発売予定
4月26日ごろ 発売予定
4月30日ごろ 発売予定
(C)円谷プロ
1月30日 公開
ハセガワは、2025年4月発売予定のプラモデル商品を1月30日に発表した。
発売予定商品には「マットビハイクル （MATエンブレムピンバッジ付）」や「クァドラン・ロー “一般機” （劇場版）」、「ランチア ストラトス HF “カスタムバージョン”」などの展開を予定している。
ランチア ストラトス HF “カスタムバージョン”
4月26日ごろ 発売予定
価格：4,290円
マットビハイクル （MATエンブレムピンバッジ付）
4月26日ごろ 発売予定
価格：4,950円
クァドラン・ロー “一般機” （劇場版）
4月30日ごろ 発売予定
価格：6,380円
【新製品情報】- ハセガワ (@hasegawa_model) January 30, 2025
2025年4月ハセガワ新製品https://t.co/ijaJdrjQsS
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