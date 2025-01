バレンタイン限定♡ トトロのシュークリーム屋さんが作るかわいすぎるチョコプリンを独占取材！

トトロのシュークリームを販売する「白髭のシュークリーム工房」から、バレンタイン限定商品として「ジジとリリーのチョコプリン」が新登場。食べログマガジンの独占取材でお届けします!

2025年のバレンタイン限定商品の目玉は「ジジとリリーのチョコプリン」!

世界で唯一、ジブリ公認で「トトロのシュークリーム」を販売している「白髭のシュークリーム工房」。ハロウィンやクリスマスなど季節限定商品でもファンを魅了してきましたが、この度バレンタインの新商品がお目見えしました。

トトロのシュークリームでおなじみ「白髭のシュークリーム工房」からバレンタイン限定商品が登場!

それが『魔女の宅急便』に登場する黒猫のジジと白猫のリリーが仲良く寄り添う「ジジとリリーのチョコプリン」2,300円です。

ジジとリリーの表情が微妙に異なるのも手作りならでは

つぶらな瞳でこちらを見つめるジジとリリーは、白あんに砂糖や山芋などのつなぎを加えて練った和菓子の練り切りでできています。胴体や尻尾、瞳や耳も一つひとつ手作りで、それぞれに表情が異なるのも見どころです。

リリーのチャームポイントであるまつ毛も手作業で丁寧に付けられている

チョコプリンの上にのるジジとリリーのまわりにはチョコレートホイップがあしらわれ、チョコレートでできた翼付きのハートが2匹の前に飾られています。

「ジジとリリーのチョコプリン」

プリンは美しい3層仕立て。イチゴとラズベリーを合わせたベリームースに、カカオ含有量50%とカカオ含有量70%のチョコレートをブレンドしたチョコレートプリン、その上を自家製のチョコレートソースでグラッサージュしています。

ベリーのムース、チョコレートプリン、チョコレートソースの3層で構成されている

バランスの取れたカカオの味わいにベリーの甘酸っぱさ、表面を覆うチョコレートソースのリッチな風味が合わさり、食べやすさがありつつも上品な後味。子どもから大人まで大満足な味わいです。

容器となっているマグカップは普段使いに再利用できるのでギフトに最適

ちなみにプリンが入っているマグカップも商品代金に含まれています。プリンと共に、トトロのシュークリームや白髭さんが描かれた「白髭のシュークリーム工房」オリジナルのマグカップも手に入るなんて、バレンタインギフトにぴったりですね。

「猫バスサンド」や「ぎっしりチョコのちびトトロ」などのバレンタイン限定商品も見逃せない!

バレンタイン限定商品が集合!

「ジジとリリーのチョコプリン」のほかにも、バレンタイン限定商品が販売されます。「ぎっしりチョコのちびトトロ」850円は、ホワイトもしくはピンクのちびトトロのシュークリームに、どんぐり形のマドレーヌ付き。

「ぎっしりチョコのちびトトロ」

ホワイトのトトロシューの中には柑橘味のキャラメルソースとガナッシュクリームが、ピンクのトトロシューの中にはイチゴと木イチゴのジュレとガナッシュクリームが入っています。

「猫バスサンド(チョコレート)」

「白髭のシュークリーム工房 吉祥寺店」限定で販売されている「猫バスサンド」850円は、バレンタイン仕様になって世田谷代田店にも登場。通常ラムレーズンバターがクッキーでサンドされているのですが、バレンタイン用の「猫バスサンド(チョコレート)」はチョコクリームがサンドされています。

「チョコレート焼き菓子セット」

「チョコレート焼き菓子セット」1,200円も、去年に引き続きバレンタイン限定で登場。大トトロのココアクッキー、小トトロのココアクッキー、チョコきのこ、チョコマドレーヌの4種類が詰め合わせになっています。このほかにも「ハートとなかよしトトロのクッキー」500円がバレンタイン限定の新商品として登場予定です。

今年のバレンタインは、ジジやリリー、トトロたちのキュートなスイーツで、大切な人へ笑顔を届けてみては。

販売・予約詳細について

【販売店舗】

「白髭のシュークリーム工房」代田店(03-5787-6221)、吉祥寺店(0422-26-6550)

【販売期間】

「ハートとなかよしトトロのクッキー」:2025年2月5日〜2月14日

「猫バスサンド(チョコレート)」「チョコレート焼き菓子セット」:2025年2月8日〜2月14日

「ジジとリリーのチョコプリン」「ぎっしりチョコのちびトトロ」:2025年2月11日〜2月14日

【予約詳細】

予約開始日:2025年2月1日

予約方法:商品受け取り希望の店舗への電話予約のみ受付。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆白髭のシュークリーム工房住所 : 東京都世田谷区代田5-3-1 1FTEL : 03-5787-6221

撮影:外山温子

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

