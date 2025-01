パウンドケーキ専門店「A Little Bag」のかわいすぎるパッケージに一目惚れ。今なら有楽町マルイで買えるよ

しあわせをはこぶパウンドケーキの専門店「A Little Bag」が、有楽町マルイの1階エントランス特設スペースにて、2月14日(金)までの期間限定で出店中です。会場では、定番フレーバーのパウンドケーキをはじめ、バレンタインに向けた期間限定フレーバーを販売。今年のバレンタインスイーツの参考に、ぜひチェックしてみて。「A Little Bag」が有楽町マルイに出店少女のエマが旅した国から持ち帰ってきた食材をたっぷりと使い、エマのおばあちゃんがリッチな味わいのパウンドケーキに焼き上げた、というコンセプトの「A Little Bag」。

パウンドケーキは、果実感のあるフルーツや、素材を引き立たせるリキュールなどを使い、味と香りで楽しむしっとり食感にこだわっているのが特徴です。今回の催事では定番フレーバーのほか、バレンタインの季節に合わせ、華やかな限定パッケージに包まれた『ミックスベリー&ホワイトチョコ』、『メープル&ラムレーズン』、『オレンジ&チョコレート』の特別なフレーバーが登場。贈り物にぴったりな5個入りのギフトと、気軽に渡しやすい個包装でラインナップします。ビジュアルもパッケージも豪華な限定フレーバーホワイトチョコチップと、フリーズドライしたストロベリーパウダーを練り込んで焼き上げた『the USA:ミックスベリー&ホワイトチョコ』(税込450円)。3種のベリーの酸味と、ホワイトチョコの甘みを楽しめます。『Canada:メープル&ラムレーズン』(税込450円)は、生地の中にメープルシュガーとシロップが使われています。ラムレーズンは、A Little Bagの工場自家製でラム感を強め、食感・果実感にこだわっているそう。フランス生まれのお菓子「オランジェット」をモチーフにした『France:オレンジ&チョコレート』(税込450円)は、 濃厚なチョコレート生地に、チョコチップの食感とオレンジピールの苦味をアクセントにプラス。期間限定フレーバーのみ入った5個入りギフトセット(税込2900円)は、スぺシャルパッケージに入っています。ピンク×ゴールドの配色のボックスは、バレンタインの気分を盛り上げてくれそう。もちろん定番フレーバーも外せない!『England:アールグレイ&いちじく』(税込390円)は、爽やかなベルガモットの香りが広がるアールグレイを練り込んだ生地に、つぶつぶ食感のいちじくがゴロッとのった、食べ応えのあるパウンドケーキ。紅茶の上品で華やかな香りを楽しめますよ。甘酸っぱいレモンと、ローズマリーの風味豊かな香りが広がる生地に、イタリア産のレモンをのせた『Italy:レモン&ローズマリー』(税込390円)は、さっぱりとした後味が好きな方におすすめです。『China:もも&ジャスミン』(税込390円)は、口の中に広がるジャスミンの香り豊かな生地に、やさしい甘さが香る桃のマリアージュが、クセになるおいしさだといいます。濃厚なベルギーチョコレートのくちどけがなめらかな生地に、甘酸っぱいラズベリーを飾った『Belgium:ラズベリー&チョコレート』(税込390円)。ゴロッと入ったチャンクチョコが、食べ応えのある食感と甘さをプラスしますよ。酸味が少なくコクが深いブラジル産コーヒー風味の生地と相性ぴったりな、苦味のあるカカオニブをのせた『Brazil:コーヒー&カカオニブ』(税込390円)は、カリッとした食感と香ばしいコーヒーの香りを楽しめます。オリジナルフレーバーのほうにも、5個入りギフトセット(税込2400円)がラインナップしていますよ。パッケージは、ホワイト・レッド・グリーンの3色から選べます。バレンタインにパウンドケーキはいかが?A Little Bagは、まるでかわいい絵本のような世界観も魅力ですよね。おばあちゃんが、少女・エマのお土産の果物をたっぷりつかって、ふっくらと焼き上げるパウンドケーキ。そのシーンを思い描くだけでも、笑顔やしあわせをはこんでくれそうな予感…。ラインナップが豊富なのはもちろん、食べるのがもったいないほど美しいビジュアルは、自分へのご褒美スイーツにもおすすめ。催事出店しているこの機会に、ぜひ食べてみてはいかがでしょう。「A Little Bag」催事情報期間:1月29日(水)〜2月14日(金)営業時間:11:00〜20:00場所:東京都千代田区有楽町2丁目7-1 有楽町マルイ 1階 エントランス特設スペース「A Little Bag」公式ホームページ参照元:ジローレストランシステム株式会社 プレスリリース