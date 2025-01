BRAHMANが、『尽未来祭2025』を11月22日~24日の3日間に渡り、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて開催する。

(関連:BRAHMANのフルマラソンは終わらない 全76曲4時間ぶっ通しライブ『六梵全書』完遂、30周年間近のバンド力を見た)

結成20周年の2015年に初めて開催された『尽未来祭』初回には、幕張メッセ国際展示場にて2日間で20バンドが集まった。今回の『尽未来祭2025』は10年ぶり、2度目の開催となる。

同イベントは、横浜BUNTAIでの公演『六梵全書 Six full albums of all songs』と、7thフルアルバム『viraha』に続く、“30周年プロジェクト”と題した3つの柱の1つになるとのこと。

なお、出演バンドを含む同イベントの詳細は、本日より特設サイトのほか、オフィシャルSNSにて順次発表されていく。

(文=リアルサウンド編集部)