講談社から、東京ディズニーシーの人気アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」がまるごと一冊の絵本になって登場!

アトラクションの順路に沿って構成された『東京ディズニーシー絵本 アナとエルサのフローズンジャーニー ディズニーゴールド絵本』が発売されました☆

講談社『東京ディズニーシー絵本 アナとエルサのフローズンジャーニー ディズニーゴールド絵本』

価格:748円(税込)

発売日:2025年1月31日(金)※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ:たて262mm×よこ189mm

ページ数:16ページ

仕様:ボードブック/オールカラー

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

ファンタジースプリングスのグランドオープンとともに大きな注目を浴び、多くの方から人気を博している、東京ディズニーシーファンタジースプリングスの人気アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」

ボートに乗って、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界を体験することができるアトラクションです。

アナとエルサのフローズンジャーニー!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「フローズンキングダム」アトラクション アナとエルサのフローズンジャーニー!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「フローズンキングダム」アトラクション 続きを見る

そんな人気絶頂のアトラクションをまるごと一冊にまとめた絵本『東京ディズニーシー絵本 アナとエルサのフローズンジャーニー ディズニーゴールド絵本』が講談社より登場。

『東京ディズニーシー絵本 アナとエルサのフローズンジャーニー ディズニーゴールド絵本』には、すべてのページに実際の場面写真を多数採用されています。

アトラクションの順路に沿って構成された、臨場感あふれる内容です。

さらに読みやすい文章で、大ヒットディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』のストーリーを改めて振り返ることもできます。

アトラクションを追体験できるだけでなく、物語絵本としてもおすすめの一冊です。

いつでも何度でも感動的なシーンが味わえるのも、絵本ならではの魅力。

「アナ」と「エルサ」の歌唱シーンや印象的な場面を、美しい写真とともに繰り返し楽しめます。

東京ディズニーシーの人気アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」がまるごと一冊の絵本になって登場。

講談社の『東京ディズニーシー絵本 アナとエルサのフローズンジャーニー ディズニーゴールド絵本』は、全国の書店、Amazonなどにて販売中です☆

