ムーミンバレーパークの「入り江のテラス」に新たなアクティビティ「ムーミン谷のスケートリンク」がグランドオープン!

環境に配慮し、樹脂製のエコリンクを使用することでスムーズで快適な滑りが体験できるほか、転んでも服が濡れにくいため、快適に過ごせるスケートリンクです☆

ムーミンバレーパーク「入り江のテラス」ムーミン谷のスケートリンク

開催期間:2025年2月8日(土)〜4月6日(日)

※2月1日(土)〜2月7日(金)まではプレオープン

樹脂製スケートリンクサイズ:約90平方メートル(5m×18m)

営業時間:

・平日11:00〜16:00(最終受付15:30)

・土日祝11:00〜18:25(最終受付18:00)

※土日祝のみ20分間の入れ替え制となります

※受付は現地にて実施されます

※強風、天候等の都合により営業中止となる可能性があります

料金:無料

※ムーミンバレーパークの入園には別途「1デーパス」が必要となります

対象:4歳〜滑走可能

※未就学児のみでの体験は不可。18歳以上の保護者の方が必ず受付を行い、免責事項に記入ください

(保護者とは「親、または20歳以上の親に代わる者」とムーミンバレーパークが判断された方)

レンタル備品:無料

レンタル品:スケート靴(15cm〜29 cm)・手袋・ヘルメット・プロテクター

特典:スケートを体験された方に限定デザインのアートを使用したステッカーをプレゼント

ムーミンバレーパークを満喫する新アクティビティ「ムーミン谷のスケートリンク」が「入り江のテラス」にグランドオープン!

リンクには環境に配慮した樹脂製のエコリンクが使用されているため、スムーズで快適な滑りが体験できます。

また初心者やお子さんでも安心して楽しむことができ、転んでも服が濡れにくいため、快適に過ごせるのも特徴です。

さらに休憩や見守りに適したエリアも備わっており、家族や友人とともにムーミン谷の美しい森の景色を背景に、楽しいアクティビティを堪能できます。

「ムーミン谷のスケートリンク」は、コミックス『やっかいな冬』の物語がテーマ。

コミックス『やっかいな冬』では、冬眠せずに過ごす「ムーミン」一家が、スポーツ好きの「ブリスク」とウィンタースポーツに挑戦します。

なかなかうまくいかず、「ブリスク」の熱心さに戸惑いながらも受け入れる「ムーミン」たち。

一方で「ミムラねえさん」は「ブリスク」に恋をし、こっそり練習する姿が描かれています。

プロフィギュアスケーター織田信成さんが登場

開催日:2025年2月8日(土)

開催時間:13:00〜

料金:観覧無料

※ムーミンバレーパーク入園には別途「1デーパス」が必要となります

グランドオープンとなる2月8日、プロフィギュアスケーターの織田信成さんが「ムーミン谷のスケートリンク」に登場。

織田信成さんによる華麗なスケートパフォーマンスが間近で観覧できるデモスケーティングのほか、織田信成さんと「ムーミントロール」が一緒に登場するフォトセッションが実施されます。

織田信成さんプロフィール

4児の父であるプロフィギュアスケーターの織田信成さんは、1987年3月25日生まれ、大阪府高槻市出身。

関西大学大学院文学研究科総合人文学専攻身体文化専修修士課程修了。

2005年、世界ジュニア選手権で優勝し注目を集めました。

以降、全日本選手権、NHK杯、四大陸選手権など数々の国内・国際大会で優勝し、2010年のバンクーバー五輪では7位に入賞し、同年、結婚されました。

2013年、後進に道を譲るために一度は現役を引退するも、2022年、復帰を表明。

2024年、11年ぶりに全日本選手権に出場し4位に入賞されました。

2025年の国スポでは、現役最後のパフォーマンスが披露されます。

コミックス『やっかいな冬』の物語をテーマにした新アクティビティ。

ムーミンバレーパーク「入り江のテラス」に2025年2月8日グランドオープンする「ムーミン谷のスケートリンク」の紹介でした☆

