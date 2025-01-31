【阪神】めんそーれ！藤川球児監督ら首脳陣、外国人選手、具志川組が沖縄入り 那覇空港で歓迎セレモニー
阪神・藤川球児監督ら首脳陣、外国人選手、具志川スタートの選手が３１日、大阪・伊丹空港から春季キャンプ地の沖縄に入った。指揮官らは那覇空港で歓迎セレモニーを受け、多くの阪神ファンが駆けつけた。
宜野座組は２８日まで。８日、９日には宜野座組、具志川組の合同紅白戦を実施予定で、激しいアピール合戦が繰り広げられる。藤川監督の初陣となる今年初の対外試合は１５日の楽天との練習試合（宜野座）。リーグ奪還、日本一を目指す熱い戦いが幕を開ける。
【宜野座組】
〇投手
ゲラ、西勇、伊原、デュプランティエ、伊藤将、門別、才木、畠、及川、村上、ネルソン、桐敷、茨木、大竹、富田、木下、石黒、岡留、石井、川原、佐藤蓮、ビーズリー、ベタンセス
〇捕手
梅野、坂本、栄枝、中川
〇内野手
木浪、大山、熊谷、佐藤輝、小幡、中野、山田、高寺、ヘルナンデス
〇外野手
森下、近本、井上、井坪、前川、豊田、野口
【うるま（具志川）組】
〇投手
岩崎、岩貞、西純、下村、椎葉、今朝丸、高橋、漆原、島本、湯浅、津田、森木、鈴木、小川、松原、伊藤稜、工藤、早川、マルティネス
〇捕手
町田、長坂、藤田、嶋村
〇内野手
渡辺、糸原、戸井、佐野、百粼、植田、原口、川崎、アルナエス
〇外野手
島田、楠本、小野寺、福島、コンスエグラ