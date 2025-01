【コトブキヤコレクション2025】会期:1月31日~2月2日 11時~18時※1月31日のみ13時オープン、2月2日のみ16時30分クローズ会場:秋葉原 UDX4F UDX ギャラリー入場料:無料

コトブキヤは、1月31日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2025」にて、プラモデル「ゴジラ1989」を展示している。

本商品の出展は2024年の全日本模型ホビーショーに続き2度目。モチーフとなるのは1989年の映画「ゴジラVSビオランテ」に登場するゴジラである。コトブキヤは映画に登場する対ゴジラメカ「スーパーX2」と、「92式メーサービーム戦車」を発売している。“対戦相手”であるゴジラもプラモデルとして登場する。こうなると「ビオランテ」のプラモデル化も期待したいところだ。

全日本模型ホビーショーに続き2度目の出展となるプラモデル「ゴジラ1989」。発売日、価格は未定

「スーパーX2」は2024年5月に再販、価格は12,100円

「92式メーサービーム戦車」は2024年5月に再販、価格は12,100円

TM & (C) TOHO CO., LTD.