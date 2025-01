【パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて】2026年1月 発売予定価格 通常版:39,380円 あみあみ限定版:40,480円

アリスグリントは、フィギュア「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」を2026年1月に発売する。価格は39,380円。

本製品は、ゲーム「アズールレーン」より北方連合所属の軽巡洋艦「パーミャチ・メルクーリヤ」が、着せ替え「水星からスキをチョコにこめて」姿で、1/3.5スケールフィギュア化したもの。

チョコを作りすぎてお疲れモードの彼女を、全身余すところなく完全再現している。

なお通販サイト「あみあみ」では、「笑顔」フェイスパーツが追加で付属するあみあみ限定版の予約を受け付けている。価格は40,480円。

「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」

あみあみ限定版「笑顔」フェイスパーツ

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/3.5スケール サイズ全高:約165mm(台座含む)頭頂部からつま先まで:約400mmクッション台座:長辺480mm × 短辺230mm 素材フィギュア:PVC、ABSクッション台座、枕:ポリエステル、ポリプロピレン セット内容フィギュア本体枕(足元用)クッション台座<限定版特典パーツ>「笑顔」フェイスパーツ

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※写真はデコレーションマスターです。実際の商品と異なる場合がございます。