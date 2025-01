韓国の7人組グループBTSのJ-HOPEによる初の単独ワールドツアーにおいて、日本公演の詳細が発表された。J-HOPEは2月28日のソウル公演を皮切りに、アメリカ、日本、フィリピン、シンガポール、インドネシア、タイ、マカオ、台湾を回る。日本は『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN』として4公演が予定されている。日本公演について、ファンクラブ会員を対象とした先行抽選受付が2月5日より開始となる。

今回のツアータイトルは「ステージ上のJ-HOPE」という意味で、その中には彼と観客の希望、願い、夢などがステージを通じて様々な形で表現されるという思いも込められている。。J-HOPEが日本を訪れるのは、2022年11月に京セラドーム大阪で開催された「2022 MAMA AWARDS」以来、約2年半ぶり。■『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN』●埼玉/さいたまスーパーアリーナ2025年4月19日(土) 開場 17:00/開演 18:302025年4月20日(日) 開場 15:30/開演 17:00●大阪/ 京セラドーム大阪2025年5月31日(土) 開場 16:30/開演 18:302025年6月1日(日) 開場 15:00/開演 17:00チケット料金1万8800円(税込)受付期間2025年2月5日(水)13:00〜2月12日(水)23:59※先着順ではなく抽選