大谷翔平が感謝の投稿「Thank you to our heroes」

ドジャースの大谷翔平投手が30日(日本時間31日)、自身のインスタグラムを更新。「Thank you to our heroes」と綴り、ロサンゼルスの山火事の被害を防ぐヒーローたちに感謝の思いを込めた。

大谷は30日(同31日)、山火事の被害が大きかったロサンゼルス近郊のパシフィック・パリセイズの消防署を訪問。消火活動に当たっている消防士に対して、通訳を介さずに英語で感謝を届けた。

ベン・カスパリウス、エメット・シーハン両投手とともに訪問した。背番号17のユニホームを着用し、写真撮影やサインに応じながら、消防士と交流を図った。また、ドジャース財団としてロサンゼルス市消防局財団に35万ドル(約5400万円)の寄付も行った。

投稿にはユニホーム姿で、山火事の被害を防ぐ消防士たちとガッチリ握手をするシーンも見られた。(Full-Count編集部)