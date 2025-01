ONE OK ROCK『PMC』表紙に登場！ニューアルバム『DETOX』をリリースする彼らの現在を大特集

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■Takaの最新ロングインタビューをはじめ、Toru、Ryota、Tomoyaや関係者の証言を通し、『DETOX』誕生への歩みを伝える!

ONE OK ROCKが、2月21日に発売される『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.35』の表紙・特集に登場することが決定。表紙ビジュアルが解禁された。

結成20周年を迎え、約2年半ぶりとなる11枚目のアルバム『DETOX』を2月21日にリリースするONE OK ROCK。特集では、世界7都市8公演を巡るワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』(アジアはスタジアム、北米・ヨーロッパはアリーナ規模)を成功させた2024年にはじまり、2025年の最初のトピックスとして、日曜劇場『御上先生』(TBS系)の主題歌「Puppets Can’t Control You」のサプライズ先行リリースを経て、いよいよニューアルバム『DETOX』をリリースする彼らの現在を大特集。

Takaの最新ロングインタビューをはじめ、Toru、Ryota、Tomoyaや関係者の証言を通し、国内はもとより、着実に世界的な人気を拡大させ、『DETOX』へと昇華した、その歩みを伝える。

