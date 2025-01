3月30日に香川県で行われる『RIZIN.50』(あなぶきアリーナ香川)の追加対戦カード発表会見が31日に都内で行われ、前フェザー級王者の鈴木千裕vs.カルシャガ・ダウトベックなどオープニングファイトを含めて全15カードが発表された。昨年大みそかの『RIZIN.49』で挑戦者のクレベル・コイケに敗れ、1年以上保持していたベルトを奪われた鈴木。試合直後には「最短で取り返しに行く」と宣言しており、早速2025年最初の試合でフェザー級強豪のダウトベックと対戦する。

また、2023年9月の摩嶋一整との試合後、網膜剥離など目の手術を受けて格闘技から離れていた横山武司が1年半ぶりにRIZINに復帰。大学時代に日本拳法で2度の日本一となった木村柊也との対戦が決定した。そのほか、昨年大みそかの『雷神番外地』で平本蓮が率いるブラックローズのメンバーとして参戦し、第1試合で五明宏人と激しい試合を繰り広げた赤田プレイボイ功輝が参戦し、適正階級のバンタム級で魚井フルスイングとの試合でRIZIN初白星を目指す。●『RIZIN.50』対戦カード・バンタム級タイトルマッチ【王者】井上直樹 vs. 【挑戦者】元谷友貴・フェザー級鈴木千裕 vs. カルシャガ・ダウトベック・ライト級ルイス・グスタボ vs. 野村駿太・フェザー級横山武司 vs. 木村柊也・フライ級伊藤裕樹 vs. トニー・ララミー・ヘビー級酒井リョウ vs. エドポロキング・フライ級前田吉朗 vs. 横内三旺・ライト級スパイク・カーライル vs. 泉武志・バンタム級魚井フルスイング vs. 赤田プレイボイ功輝・ストロー級越智晴雄 vs. 中務修身