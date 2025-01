【TOM and JERRY DINER(トムとジェリー ダイナー】開催期間:2月10日~5月11日営業時間:11時~22時(ラストオーダー21時)場所:JR博多シティ シティダイニングくうてん 10F席数:32席

TOM and JERRY DINER

「トムとジェリー」をテーマとしたレストラン店舗「TOM and JERRY DINER(トムとジェリー ダイナー)」が、2月10日より博多にオープンする。期間は5月11日まで。場所はJR博多シティ シティダイニングくうてん 10F。

「TOM and JERRY DINER」は、アニメ「トムとジェリー」をテーマとした飲食店舗。あわてんぼうのジェリーがケーキに飛び込んだようなチーズケーキのほか、博多ならではの明太子を使用したサンドイッチ、チーズケーキのあまおう苺バージョンなどのフードやデザートが提供される。一部のメニューは、店舗オリジナルのスーベニアプレートのご購入やテイクアウトが可能となっている。

【メインメニュー(一例)】

ぺったんこトム アメリカンクラシックバーガー 1,580円

ピリッとスパイシー ぺったんこトム ジャンバラヤ 1,780円

みんななかよし♪3種のめんたいサンドボックス スーベニアランチボックス付き 店内飲食・テイクアウト:2,580円

オリジナルスーベニアプレート

オリジナルスーベニアランチボックス

あわてんぼう! 飛び込みジェリー あまおう苺のチーズケーキ 店内飲食:1,980円/テイクアウト:1,380円

みんなでスイーツタイム!?甘い誘惑のバナナスプリット 1,480円

ドリンクメニュー一例(ICE)

ドリンクメニュー一例(HOT)

オリジナルスーベニアマグカップ

オリジナルアート(通常)

オリジナルアート(博多限定)

みんなでニッコリ♪カラフルクリームソーダ ブルーキュラソー/ストロベリー/パイン 各1,280円

また店舗にはグッズ販売コーナーが併設。グッズには、店舗で使用される「トムとジェリー」のイラストを使用したグラスや、バッグのアクセントにぴったりのキーホルダーなどの新商品が購入できる。

さらに、JR博多シティ アミュエスト1F POPUP STAGEでは、2月7日から3月16日の期間限定で「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER」がオープン。こちらの店舗でも、オリジナルグッズの購入が可能となっている。

【オリジナルグッズ(一例)】

TOM and JERRY DINERオリジナルグッズイメージ

チャーム付きキーホルダー トム&ジェリー/ジェリー/ジェリー&タフィー 各880円

Tシャツ メロンソーダ/チーズ 各4,400円

グラス 1,980円

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)