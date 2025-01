【シュタイフ カービィ】12月中旬以降 発売(お届け予定時期)予約期間:2月3日10時~2月28日23時59分価格:44,000円

三英貿易は、ドイツの老舗ぬいぐるみブランド「シュタイフ」とアクションゲーム「星のカービィ」のコラボレーションぬいぐるみ「シュタイフ カービィ」の予約受付を2月3日10時より開始する。発売日(商品の発送時期)は12月中旬を予定し、価格は44,000円。

本商品は、職人の手作業によって丁寧に作られるこの世でたった1つのカービィぬいぐるみ。アンゴラヤギの毛から作られる天然の繊維【モヘア】を使用し、落ち着いた色合いのピンクが上品で、高級感ある仕上がりとなっている。

足裏には金色で縁取られた「Kirby」のロゴ刺繍入り。手には世界で一番古いトレードマークと言われている「ボタン・イン・イヤー」が付いており、そのボタンで留められたシュタイフタグにはシリアルナンバーが入る。

「シュタイフ カービィ」のためのオリジナルBOX付きで、そのまま飾っても可愛い貴重な一品となっている。

