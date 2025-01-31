WEST. ¡¢11ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA.H.O. -Audio Hang Out-¡ÙÈ¯Çä¡õ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼·èÄê
WEST.¤¬3·î12Æü¤Ë¡¢11ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA.H.O. -Audio Hang Out-¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¡¼¡¦¥¨¥¤¥Á¡¦¥ª¡¼ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢AHO¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈAudio Hang Out¡Ê²»¤ÇÍ·¤Ö¡Ë¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ëWEST.¤é¤·¤µÇúÈ¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÎAHO¤µ¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊÉ½Âê¶Ê¤Î¡ÖA.H.O.¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡ÖFATE¡×¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡ª¡×¡¢MONGOL800¤Î¥¥è¥µ¥¯¤¬ÉÁ¤¯¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆWEST.¤È²Æ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖSOUTH WEST BEACH!!¡×¡¢WEST.¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿7¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¡¦Penthouse¤ÎÏ²²¬¿¿ÂÀÏº¤ÈÂç¸¶Âó¿¿¡¦¸µ¤ä¤Ê¤ï¤é¤Ð¡¼¤ÎÅìÎ¤ÍüÀ¸¤Èï£¡¹¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤ÎÄó¶¡³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£
ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢½é²óÈ×A¤Ë¤Ï¡¢¡ÈAudio Hang Out¡Ê²»¤ÇÍ·¤Ö¡Ë¡É¤òAHO¤µ¤ËËá¤¤ò³Ý¤±¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖA.H.O.¡×¡¢¿§µ¤ËþºÜ¤ÎWEST.¤¬Ì¥¤»¤ë¡Öshhhhhhh!!¡×¡¢·à¾ìÈÇ¡ÈW¡É¤È¶¦¤ËÃ°½¤°ì´ÆÆÄ¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡ÖGo.¡×¤Î3¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¡£½é²óÈ×B¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯8·î18Æü¤ÎÆ£°æÎ®À±¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿ ¡ãSUMMER SONIC 2024¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤òÉñÂæÎ¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀÆü2·î1Æü21»þ¤«¤é¤Ï¡¢WEST.¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÉ½Âê¶Ê¡ÖA.H.O.¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãWEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£3·î21Æü¤Î¹áÀî¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¡¦·×28¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ãWEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-¡ä
3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Ú¹áÀî¡Û¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë16:00¡Ú¹áÀî¡Û¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë12:00 / 17:00¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë17:00¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
4·î7Æü¡Ê·î¡Ë12:00 / 17:00¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë12:00 / 17:00¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë13:00 / 18:00¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î3Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë18:00¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë17:00¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦µÙ¡Ë12:00 / 17:00¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë12:00 / 17:00¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡ÚÀÅ²¬¡Û¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë12:00 / 17:00¡ÚÀÅ²¬¡Û¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËA¥Û¡¼¥ë
6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë12:00 / 17:00¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËA¥Û¡¼¥ë
¡ØA.H.O. -Audio Hang Out-¡Ù
¾ÜºÙ¡§https://www.elov-label.jp/s/je/discography/LCCN-0891?ima=4213&tpar=J0010
◼︎½é²óÈ×A¡ÚCD+Blu-ray¡Û
LCCN-0883¡Á0884
\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
◼︎½é²óÈ×A¡ÚCD+DVD¡Û
LCCN-0885¡Á0886
\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎCD¡Ï
A.H.O.
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡ª
shhhhhhh!!
TICKTOK
Sweety
Rainy Rhapsody
¤½¤ì¤¤¤±¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡ª
¥Ï¡¼¥È
FATE
WESTraight
¥Æ¥£¥À
SOUTH WEST BEACH!!
Go.
¡ÎBlu-ray¡¿DVD¡ÊÌó73Ê¬¼ýÏ¿¡Ë¡Ï
¡ÖA.H.O.¡×Music Video, Making
¡Öshhhhhhh!!¡×Music Video, Making
¡ÖGo.¡×Music Video, Making
¡¦¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡¦36P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦WEST. 11¼þÇ¯À¸ÇÛ¿®¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÖÆú²ñ¡×»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡ÉõÆþ
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖGo.¡×¼ýÏ¿
◼︎½é²óÈ×B¡ÚCD+Blu-ray¡Û
LCCN-0887¡Á0888
\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
◼︎½é²óÈ×B¡ÚCD+DVD¡Û
LCCN-0889¡Á0890
\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎCD¡Ï
A.H.O.
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡ª
shhhhhhh!!
TICKTOK
Sweety
Rainy Rhapsody
¤½¤ì¤¤¤±¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡ª
¥Ï¡¼¥È
FATE
WESTraight
¥Æ¥£¥À
SOUTH WEST BEACH!!
¤³¤ÎÀûÎ§¤è Ã¯¤«¤Î²Î¤Ë¤Ê¤ì
¡ÎBlu-ray¡¿DVD¡ÊÌó54Ê¬¼ýÏ¿¡Ë¡Ï
¡ÖSUMMER SONIC 2024 -LIVE & BACKSTAGE-¡×
OVERTURE
¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¥®¥é¥®¥é¥Ö¥Ù¥¤¥Ù¡¼
Anything Goes
½µ´©¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ÍËÆü
¥Û¥ë¥â¥ó¡Á´ØÀ¾¤ËÅÁ¤ï¤ê¤·¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡Á
¤Ä¤Ð¤µ
¥Ï¡¼¥È
Ä¶¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×
¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È
¾Úµò
¡¦¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡¦36P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦WEST. 11¼þÇ¯À¸ÇÛ¿®¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÖÆú²ñ¡×»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡ÉõÆþ
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¤³¤ÎÀûÎ§¤è Ã¯¤«¤Î²Î¤Ë¤Ê¤ì¡×¼ýÏ¿
◼︎ÄÌ¾ïÈ×¡ÚCD¡Û
LCCN-0891
\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎCD¡Ï
A.H.O.
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡ª
shhhhhhh!!
TICKTOK
Sweety
Rainy Rhapsody
¤½¤ì¤¤¤±¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡ª
¥Ï¡¼¥È
FATE
WESTraight
¥Æ¥£¥À
SOUTH WEST BEACH!!
¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È²¶
¡¦24P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦WEST. 11¼þÇ¯À¸ÇÛ¿®¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÖÆú²ñ¡×»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¢ÉõÆþ¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ë
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È²¶¡×¼ýÏ¿