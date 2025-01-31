¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î´õÎÉÍü¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¡¢¥ª¥·¥ã¥ìË·¼ç¤Ë¡×¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅÁ°¤Ë·è°Õ
¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Ç¡¢Å¾°Ü¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿½÷Í¥´õÎÉÍü¡Ê44¡Ë¤¬31Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È±¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢¸á¸å¤«¤é¿ÍÀ¸½é¤Î¡¢¥ª¥·¥ã¥ìË·¼ç¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥Ë¥áGTO¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¤Î¡ØLast piece¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤âÃ»¤¯¡×¤ÈÈ±¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¿ôËç¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î´õÎÉÍü¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¶âÈ±¤Ç¸ª¤è¤ê¤âÃ»¤¤¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢²¿ÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢»ä¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë°Ù¤Ë¶¯¤¤¹³¤¬¤óºÞ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï½÷¤À¤«¤é¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢È±¤¬È´¤±¤ë¤Î¤ò¡¢¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ë·¼ç¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡¡¥«¥é¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆCUTE¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ±¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¾Ð¡¡¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤í»ÙÅÙ¤·¤Þ¤¹¤Í¡¡¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¡»ä¤Î¥Ø¥¢¡¼¡×¤È¤·¡Ö#È±¤¬È´¤±¤ëÁ°¤Ë¡¡#ÈþÍÆ¼¼¡¡#¿ÍÀ¸½é¤ÎË·¼ç¡¡#¥É¥¥É¥¡¡#¥«¥é¡¼¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¡¢¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£