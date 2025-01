■お城をバックにファーやラメ、刺繍があしらわれた真っ白な衣装で登場

【動画】King & Princeが真っ白な王子様ルックで「シンデレラガール」ダンス

King & Prince公式TikTokが、King & Princeが「シンデレラガール」を王子様のような真っ白な衣装姿でダンスする動画を公開した。

公開された動画では、青い色に包まれたお城をバックに、永瀬廉と高橋海人(「高」ははしごだかが正式表記)が「シンデレラガール」をダンスしている。

ファーやラメ、刺繍があしらわれた真っ白な衣装で、ふたりで向き合って、ちょっと照れたような笑顔を浮かべながら手を繋いで回るシーンなど、息ぴったり。最後は、カメラが寄っていくなか、ふたりがこちらに向けて手を差しのべて締め括られる。

ちょうど台湾版『紅白歌合戦』と言われている人気番組『2025超級巨星紅白藝能大賞』に1月28日に出演したばかりのふたり。「2025年もKing & Princeと一緒に輝こう、We wanna always be your sunshine」というメッセージが、台湾の言語でも綴られている。

「衣装めちゃめちゃ似合ってる」「れんかい王子様」「これぞアイドル!」などといったファンの声が続々と到着している。

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41