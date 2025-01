【アズールレーン アンカレッジ ドルフィンブルー・レッスンVer.】2026年2月 発売予定価格:27,500円

APEX TOYSは、フィギュア「アズールレーン アンカレッジ ドルフィンブルー・レッスンVer.」の予約受付を開始した。発売は2026年2月の予定。価格は27,500円。

Yostarの「アズールレーン」より、ユニオン所属の重巡「アンカレッジ」が着せ替え「ドルフィンブルー・レッスン」の姿でフィギュア化。大胆な水着でセクシーなポージングをしたアンカレッジ。衣装にクリアパーツを用いることで、元絵の透明感を表現している。アクセサリー類も細かく造形。特徴的なシャチフロートは光沢塗装されており、質感表現にもこだわっている。フィギュア本体はシャチから取り外しが可能。差し替え可能な表情パーツ「拗ね顔」が付属する。また、特典としてアクリルスタンドが付いてくる。

2026年2月 発売予定

価格:27,500円

スケール:1/7

サイズ:全長:約26cm 全高:約13cm(台座含め)

