¡Ú¥¹¥Ý¥¯¥é¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¡¦°Â³ÚÃèÅÍ¤¬25Ç¯½éÀï¤ØÊúÉé¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×BJCÌÀÆü³«Ëë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊBJC¡¢2·î1¡¢2Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ì²°Æâµåµ»¾ì¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼êµ¼Ô²ñ¸«¤¬31Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË»Ò¤Çºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÊ£¹ç¶ä¥á¥À¥ë¤Î°Â³ÚÃèÅÍ¡ÊJSOL¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£¡Ö24Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤¹¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ðÁÃ¤òÂÕ¤é¤º¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤Ïº£Ç¯¤«¤é¥Ü¥ë¥À¡¼¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ï6¿Í¤«¤é8¿Í¤ËÁý¤¨¤ë¡£WÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤Ø¤ÎÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥Ó¥¢¤ËÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â³Ú¤â¡Ö¤è¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ËÍ¤â½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï9·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥½¥¦¥ë¡Ë¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÄºÅÀ¤òÆ¨¤·¤¿È¿¾Ê¤«¤é¡¢¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤ò9·î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö10ÆüÁ°¤«¤é¶¯ÅÙ¤ÏÍî¤È¤µ¤º¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½àÈ÷¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Â³Ú¡£»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë25Ç¯¹ñÆâ½é¤ÎÂç²ñ¤ÇÂè°ì¿Í¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¡£