結成30周年を迎えるBRAHMANが11月22日から24日の3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて10年ぶり2度目となるイベント＜尽未来祭＞を開催することが発表となった。

◆BRAHMAN 画像 / 動画

BRAHMANは2024年夏、30周年プロジェクトとして3つの柱を発表した。1つ目は＜六梵全書 six full albums of all songs＞。11月4日に横浜BUNTAIで開催されたこの公演は、4時間にわたって75曲をノンストップで演奏するという内容で度肝を抜いた。2つ目は、2月26日にリリースされる7枚目のフルアルバム『viraha』。自身のルーツであるパンクロックやハードコアに対する尽きせぬ想いを実直に表現した作品となった。

そして、3つ目となるのが＜尽未来祭＞だ。結成20周年の2015年に初めて開催されたこのイベントは、幕張メッセ国際展示場にて2日間20バンドが集まり熱演を繰り広げ、多くの人々の記憶に刻まれている。あれから10年、ついに2度目の開催を迎えることとなった。前回が20周年で2日間ということは、30周年となる今回は3日間の開催となる。BRAHMANの30年間の歩みを考えると、かなり幅広いラインナップになることは想像に難くない。＜尽未来祭2025＞の詳細は、尽未来祭特設サイトや尽未来祭オフィシャルSNSにて順次発表されていくのでぜひチェックしてほしい。

■＜尽未来祭2025＞


11月22日(土)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月23日(日)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
公式サイト：https://jinmiraisai.com
公式X：https://x.com/jinmiraisai2025
公式Instagram：https://www.instagram.com/jinmiraisai2025/

■7thオリジナルアルバム『viraha』

2025年2月26日(水)発売
予約リンク：https://brahman.lnk.to/viraha

【完全生産限定盤(CD＋2DVD＋GOODS)】
PPTF-8168〜8170　22.000円 (税込)
※TOY'S STORE限定販売作品
▼豪華BOX仕様
・ニューアルバムCD
・2DVD
　Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
　Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
・プレミアムボックス
・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン：三吉ツカサ (Showcase)
・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ
　〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜
・30周年記念メダル



▲完全生産限定盤


▲通常盤

【初回生産限定盤(CD＋2DVD)】
TFCC-81117〜81118　4.400円 (税込)
・ニューアルバムCD
・2DVD
　Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
　Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
【初回仕様通常盤(CD)】
TFCC-81120　3.300円 (税込)
・ニューアルバムCD



▼CD収録曲
1. 順風満帆
2. 恒星天
3. 春を待つ人
4. charon
5. SURVIVOR'S GUILT
6. Slow Dance
7. Ace Of Spades
8. 知らぬ存ぜぬ
9. 最後の少年
10. 笛吹かぬとも踊る
11. WASTE


●店舗購入特典
各特典の対象店舗および詳細は下記にて
https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247

■＜BRAHMAN tour viraha＞

3月18日　神奈川・川崎CLUB CITTA’
3月23日　新潟 LOTS
3月25日　石川・金沢Eight Hall
3月29日　青森 QUARTER
3月30日　岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月05日　宮城・仙台RENSA
4月11日　京都 磔磔
4月13日　兵庫・神戸Harbor Studio
4月15日　岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
4月17日　島根・出雲APPOLO
4月19日　香川・高松MONSTER
4月20日　愛媛・松山W studio RED
4月22日　岐阜・CLUB ROOTS
5月22日　愛知・名古屋DIAMOND HALL
5月24日　大阪 Namba Hatch
5月25日　広島 CLUB QUATRO
5月28日　北海道・旭川CASINO DRIVE
5月30日　北海道・札幌PENNY LANE 24
5月31日　北海道・小樽GOLD STONE
6月05日　福岡 DRUM LOGOS
6月07日　熊本 B.9 V1
6月08日　鹿児島 CAPARVO HALL
6月12日　東京 Zepp Haneda
6月19日　栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
6月21日　福島・郡山HIPSHOT JAPAN
6月27日　静岡 Livehouse浜松窓枠
7月04日　山梨・甲府CONVICTION
7月12日　沖縄・桜坂セントラル
【イープラス統一プレオーダー】
受付期間：1/20(月)12:00〜2/2(日)23:59
https://eplus.jp/brahman2025/

関連リンク

◆＜尽未来祭2025＞特設サイト
◆＜尽未来祭2025＞オフィシャルX
◆＜尽未来祭2025＞オフィシャルInstagram
◆BRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト
◆BRAHMAN オフィシャルサイト
◆BRAHMAN オフィシャルX
◆BRAHMAN オフィシャルInstagram
◆BRAHMAN オフィシャルTikTok
◆BRAHMAN オフィシャルYouTubeチャンネル