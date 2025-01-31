■7thオリジナルアルバム『viraha』





▲完全生産限定盤 ▲完全生産限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

2025年2月26日(水)発売予約リンク：https://brahman.lnk.to/viraha【完全生産限定盤(CD＋2DVD＋GOODS)】PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)※TOY'S STORE限定販売作品▼豪華BOX仕様・ニューアルバムCD・2DVDDisc1：六梵全書 Six full albums of all songs DocumentaryDisc2：30th Anniversary Best Live Selection・プレミアムボックス・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン：三吉ツカサ (Showcase)・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜・30周年記念メダル【初回生産限定盤(CD＋2DVD)】TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)・ニューアルバムCD・2DVDDisc1：六梵全書 Six full albums of all songs DocumentaryDisc2：30th Anniversary Best Live Selection【初回仕様通常盤(CD)】TFCC-81120 3.300円 (税込)・ニューアルバムCD▼CD収録曲1. 順風満帆2. 恒星天3. 春を待つ人4. charon5. SURVIVOR'S GUILT6. Slow Dance7. Ace Of Spades8. 知らぬ存ぜぬ9. 最後の少年10. 笛吹かぬとも踊る11. WASTE●店舗購入特典各特典の対象店舗および詳細は下記にてhttps://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247