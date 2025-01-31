BRAHMAN、10年ぶり2度目となる＜尽未来祭＞を3DAYS開催決定
結成30周年を迎えるBRAHMANが11月22日から24日の3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて10年ぶり2度目となるイベント＜尽未来祭＞を開催することが発表となった。
◆BRAHMAN 画像 / 動画
BRAHMANは2024年夏、30周年プロジェクトとして3つの柱を発表した。1つ目は＜六梵全書 six full albums of all songs＞。11月4日に横浜BUNTAIで開催されたこの公演は、4時間にわたって75曲をノンストップで演奏するという内容で度肝を抜いた。2つ目は、2月26日にリリースされる7枚目のフルアルバム『viraha』。自身のルーツであるパンクロックやハードコアに対する尽きせぬ想いを実直に表現した作品となった。
■＜尽未来祭2025＞
11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
公式サイト：https://jinmiraisai.com
公式X：https://x.com/jinmiraisai2025
公式Instagram：https://www.instagram.com/jinmiraisai2025/
■7thオリジナルアルバム『viraha』
予約リンク：https://brahman.lnk.to/viraha
【完全生産限定盤(CD＋2DVD＋GOODS)】
PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)
※TOY'S STORE限定販売作品
▼豪華BOX仕様
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
・プレミアムボックス
・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン：三吉ツカサ (Showcase)
・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ
〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜
・30周年記念メダル
▲完全生産限定盤
▲通常盤
【初回生産限定盤(CD＋2DVD)】
TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
【初回仕様通常盤(CD)】
TFCC-81120 3.300円 (税込)
・ニューアルバムCD
▼CD収録曲
1. 順風満帆
2. 恒星天
3. 春を待つ人
4. charon
5. SURVIVOR'S GUILT
6. Slow Dance
7. Ace Of Spades
8. 知らぬ存ぜぬ
9. 最後の少年
10. 笛吹かぬとも踊る
11. WASTE
●店舗購入特典
各特典の対象店舗および詳細は下記にて
https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247
■＜BRAHMAN tour viraha＞
3月23日 新潟 LOTS
3月25日 石川・金沢Eight Hall
3月29日 青森 QUARTER
3月30日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月05日 宮城・仙台RENSA
4月11日 京都 磔磔
4月13日 兵庫・神戸Harbor Studio
4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
4月17日 島根・出雲APPOLO
4月19日 香川・高松MONSTER
4月20日 愛媛・松山W studio RED
4月22日 岐阜・CLUB ROOTS
5月22日 愛知・名古屋DIAMOND HALL
5月24日 大阪 Namba Hatch
5月25日 広島 CLUB QUATRO
5月28日 北海道・旭川CASINO DRIVE
5月30日 北海道・札幌PENNY LANE 24
5月31日 北海道・小樽GOLD STONE
6月05日 福岡 DRUM LOGOS
6月07日 熊本 B.9 V1
6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL
6月12日 東京 Zepp Haneda
6月19日 栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
6月21日 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠
7月04日 山梨・甲府CONVICTION
7月12日 沖縄・桜坂セントラル
【イープラス統一プレオーダー】
受付期間：1/20(月)12:00〜2/2(日)23:59
https://eplus.jp/brahman2025/
関連リンク
◆＜尽未来祭2025＞オフィシャルX
◆＜尽未来祭2025＞オフィシャルInstagram
◆BRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト
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