radikoは1月31日、2024年1月〜12月にラジコで聴かれたラジオ番組・ポッドキャスト・出演者・音楽を振り返るランキングを発表した。2024年にラジコで1番聴かれたラジオ番組は、在京エリアは「安住紳一郎の日曜天国」・在阪エリアでは「on-air with TACTY IN THE MORNING」と中部エリアでは「ガッツナイター」が最も聴かれた番組となった。■在京エリア1位:安住紳一郎の日曜天国2位:垣花正あなたとハッピー!3位:オードリーのオールナイトニッポン4位:森本毅郎・スタンバイ!5位:パンサー向井の#ふらっと6位:STEP ONE7位:ONE MORNING8位:ナイツザ・ラジオショー9位:おはよう寺ちゃん10位:J-WAVE TOKYO MORNING RADIO

■在阪エリア1位:on-air with TACTY IN THE MORNING2位:ABCフレッシュアップベースボール3位:タイガース全力応援宣言 MBSベースボールパーク4位:THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS5位:UPBEAT!6位:ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-7位:こんちわコンちゃんお昼ですょ!8位:CIAO 7659位:ウラのウラまで浦川です10位:SATURDAY AMUSIC ISLANDS AFTERNOON EDITION■中部エリア1位:ガッツナイター2位:北野誠のズバリ3位:つボイノリオの聞けば聞くほど4位:MORNING BOOOOOST5位:ドラ魂キング6位:CBCドラゴンズナイター7位:BRUNCH STYLE8位:MAGIC JAM9位:OVER VIEW10位:CBCラジオ#プラス!※集計方法:2024年1月1日〜12月31日の期間に、ラジコで聴かれた各番組全放送回の聴取者数(ライブ・タイムフリー・タイムフリー30・エリアフリー合算)をランキング化しています※【在京エリア対象局】1都6県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(11局)TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、interfm、TOKYO FM、J-WAVE、ラジオ日本、BAYFM78 、NACK5 、FMヨコハマ、LuckyFM 茨城放送※【在阪エリア対象局】2府4県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(8局)ABCラジオ、MBSラジオ、OBCラジオ大阪、FM COCOLO 、 FM802、 FM大阪、ラジオ関西、 Kiss FM KOBE※【中部エリア対象局】愛知県・岐阜県・三重県を無料配信エリアとする民放ラジオ局(7局)CBCラジオ、TOKAI RADIO、ぎふチャン、ZIP-FM、FM AICHI、FM GIFU、レディオキューブ FM三重