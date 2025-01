ディズニーキャラクター「ミニーマウス」と「デイジーダック」のスペシャルカフェ『「ミニー&デイジー」OH MY CAFE』が、東京・大阪二大都市に期間限定オープン!

“Girls Party”をコンセプトに「Y2K」テイストを取り入れた、明るくポップな遊び心満載のカフェです☆

ディズニー「ミニー&デイジー」OH MY CAFE

スケジュール:

東京/押上:BOX cafe&space 東京ソラマチ店開催期間:2025年2月14日(金)〜4月6日(日)所在地:東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地大阪/梅田:BOX cafe&space HEP FIVE店開催期間:2025年2月28日(金)〜3月30日(日)所在地:大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階

予約方法:2025年1月31日(金) 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜

予約金:770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可

「ミッキーマウス」の永遠のガールフレンドで、1928年公開の『蒸気船ウィリー』にて、「ミッキーマウス」とともにスクリーンデビューして以来、これまでに70を超える作品に出演している「ミニーマウス」

「デイジーダック」は「ドナルドダック」の永遠のガールフレンドで、長いまつげがとても愛らしい美人です。

1937年公開の『ドナルドのメキシカン・ドライブ』で「ドンナダック」という名前でデビューし、1940年公開の『ドナルドのダンス大好き』からは「デイジーダック」として登場しています。

2人のディズニーガール「ミニーマウス」と「デイジーダック」にフォーカスし、“Girls Party”をコンセプトにした、おしゃれが好きな2人と過ごすY2Kテイストを取り入れた明るくポップな遊び心満載のカフェが、東京・大阪に期間限定でオープンします☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「オリジナルグリーティングカード」

「ミニー&デイジー」OH MY CAFEでは、事前予約された方限定のカフェ利用特典を用意。

事前予約を利用し、メニューを注文された方に「オリジナルグリーティングカード」全4種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※柄は選べません

SNSキャンペーン「オリジナルステッカー」

XまたはInstagramまたはTikTokで投稿された方限定の特典がもらえるSNSキャンペーンも実施。

カフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」「#ミニーデイジー」をつけて投稿された方に先着で「オリジナルステッカー」が1人につき1枚プレゼントされます。

※無くなり次第終了

「ミニー&デイジー」OH MY CAFE メニュー

ミニーマウスをイメージしたカラフルなポテトグラタン、デイジーダックをイメージしたリボン型のご飯がインパクト大で、キュートなシチューライス、2人をイメージした2種のフレンチトーストのプレート、トップに沢山のフルーツを盛り付けたグラス入りのパフェや2人をイメージしたドリンクなど、かわいいをぎゅっと詰め込んだカラフルでフォトジェニックなメニューを提供。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

<Minnie>ピンクポテトグラタン

価格:税込1,790円

ツナとマカロニのポテトグラタン。

ピンクのマッシュポテトで、かわいいミニーをイメージ☆

<Daisy>リボンシチューライス

価格:税込1,590円

チキンと彩り野菜のシチューライス。

リボン型ライスで、おしゃれなデイジーをイメージしています。

<Minnie&Daisy>仲良しフレンチトースト

価格:税込1,590円

苺といちじくでミニーとデイジーを表現したフレンチトースト。

カラフルなヨーグルトソースと一緒にどうぞ!

<Minnie&Daisy>カラフルフルーツパフェ

価格:税込1,490円

ヨーグルトとラズベリーソースを重ねたパフェ。

ミニーとデイジーのように華やかなフルーツをのせています。

<Minnie>ざくろソーダ

価格:税込990円

ミニーをイメージした、クランベリー入りざくろソーダ。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

<Daisy>グレープソーダ

価格:税込990円

デイジーをイメージした、ぶどう入りグレープソーダ。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

<Minnie&Daisy>ヨーグルトスムージー

価格:税込990円

ミニーとデイジーをイメージした、ヨーグルトスムージー。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

ホットドリンク各種

ホットティー:税込790円

ホットコーヒー:税込790円

ホットミルク:税込790円

オリジナルマグカップで提供するデカフェのホットティー、カフェインレスのホットコーヒー、ホットミルク。

※提供時のマグカップの柄(Minnie/Daisy)はお選びいただけません。

スーベニア

※画像はイメージです。

仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

マグカップ(全2種):税込2,200円

ホットドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー:ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

※お好きな柄をお選びいただけます。

白雲石コースター(全2種):税込各1,320円

ドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー: ざくろソーダ、 グレープソーダ、 ヨーグルトスムージー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

※お好きな柄をお選びいただけます。

スプーン:税込1,100円

ドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー: ざくろソーダ、 グレープソーダ、 ヨーグルトスムージー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

カフェオリジナルグッズ

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品は通信販売も行います。

アクリルキーホルダー(ランダム5種)

価格:税込825円

キラキラのラメが入ったアクリルキーホルダー。

対になるポーズもあって、仲の良いお友だちとペア持ちしたくなるデザインです。

ステッカー(ランダム5種)

価格:税込605円

インスタントフォト風のステッカー。

ふたりの仲良しな様子にほっこり癒やされます☆

ハート缶マグネット(ランダム5種)

価格:税込770円

ハートの形がかわいいマグネット。

キラキラのリボンがかわいい!

巾着(Minnie/Daisy)

価格:各税込1,430円

「ミニーマウス」と「デイジーダック」デザインの巾着。

うしろはお顔の総柄デザインになっています。

エコバッグ

価格:税込2,750円

小さくたたんで持ち歩けるエコバッグ。

カラフルな彩りがおしゃれ!

ぷにぷに缶ミラー/ミニタオル

ぷにぷに缶ミラー:税込1,320円/ミニタオル:税込1,430円

ぷにっとしたさわり心地のミラーと、ミニタオル。

”Y2K”テイストを取り入れた明るくポップな遊び心満載のカフェ!

ディズニー「ミニー&デイジー」OH MY CAFEの紹介でした。

©Disney

