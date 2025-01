アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」の特別キャンペーンとして「Thanks CRAB FESTIVAL」を開催!

冬の贅沢食材「ズワイカニ」が特別価格&数量限定で楽しめる、毎年恒例のキャンペーンです☆

レッドロブスター「Thanks CRAB FESTIVAL」2025

価格:300g・2,189円(税込)/600g・3,289円(税込)

期間:2025年2月7日(金)〜2月16日(日)※在庫がなくなり次第終了

対象店舗:レッドロブスター16店舗(舞浜イクスピアリ店・ユニバーサル・シティウォーク大阪店・須磨海浜公園店・ハウステンボス店・沖縄北谷店は除く)

※テイクアウトでの利用不可

※写真はズワイガニ(HOT)300gのイメージです

1968年アメリカで誕生し、1982年に日本に上陸したシーフードレストランチェーン「レッドロブスター」にて、冬のゲスト還元特別メニュー「Thanks CRAB FESTIVAL」を開催!

冬の贅沢食材「ズワイガニ」が、日頃の感謝の気持ちが込められた数量限定&還元特価にて楽しめるキャンペーンです☆

この時期に食べたくなる代表的な食材の1つがカニ。

なかでも贅沢な食材として知られる「ズワイガニ」を需要も高まるこの時期に特別価格で楽しめるチャンスです!

冬の味覚「ズワイガニ」を特別価格で味わえる、2024年も同様に開催され、瞬く間に在庫終了となった人気企画。

ファン還元特別キャンペーン「Thanks CRAB FESTIVAL」は、レッドロブスター16店舗にて、2025年2月7日(金)から2月16日(日)まで開催です。

