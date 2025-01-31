milet、自身がヒロインを務める映画『知らないカノジョ』主題歌「I still」先行配信スタート

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■milet「I still」はMVティザーSPOTも公開中！

中島健人主演、miletが映画初出演でヒロインを務める映画『知らないカノジョ』が2月28日に公開。

このたび、miletが映画主題歌として書き下ろした新曲「I still」が、1月31日に先行配信された。

MVティザーSPOTもmiletオフィシャルSNSにて公開中。同楽曲と劇中歌「Nobody Knows」の2曲をまとめたニューシングル「I still／Nobody Knows」は2月26日にCDリリースとなる。

リリース情報

2025.01.31 ON SALE
DIGITAL SINGLE「I still」

2025.02.26 ON SALE
SINGLE「I still／Nobody Knows」

映画情報

『知らないカノジョ』
2月28日（金）全国ロードショー

出演：中島健人　milet　桐谷健太　中村ゆりか　八嶋智人　円井わん　／　眞島秀和　風吹ジュン
監督：三木孝浩
原作：『ラブ・セカンド・サイト はじまりは初恋のおわりから』（原題『Mon Inconnue』/ユーゴ・ジェラン監督/2021年）
配給：ギャガ
(C)2025『知らないカノジョ』製作委員会

映画『知らないカノジョ』作品サイト
https://gaga.ne.jp/shiranaikanojo/

milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/