milet、自身がヒロインを務める映画『知らないカノジョ』主題歌「I still」先行配信スタート
■milet「I still」はMVティザーSPOTも公開中！
中島健人主演、miletが映画初出演でヒロインを務める映画『知らないカノジョ』が2月28日に公開。
このたび、miletが映画主題歌として書き下ろした新曲「I still」が、1月31日に先行配信された。
MVティザーSPOTもmiletオフィシャルSNSにて公開中。同楽曲と劇中歌「Nobody Knows」の2曲をまとめたニューシングル「I still／Nobody Knows」は2月26日にCDリリースとなる。
リリース情報
2025.01.31 ON SALE
DIGITAL SINGLE「I still」
2025.02.26 ON SALE
SINGLE「I still／Nobody Knows」
映画情報
『知らないカノジョ』
2月28日（金）全国ロードショー
出演：中島健人 milet 桐谷健太 中村ゆりか 八嶋智人 円井わん ／ 眞島秀和 風吹ジュン
監督：三木孝浩
原作：『ラブ・セカンド・サイト はじまりは初恋のおわりから』（原題『Mon Inconnue』/ユーゴ・ジェラン監督/2021年）
配給：ギャガ
(C)2025『知らないカノジョ』製作委員会
映画『知らないカノジョ』作品サイト
https://gaga.ne.jp/shiranaikanojo/
milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/