Netflixシリーズ「Devil May Cry (原題)」を4月3日から独占配信！ OPムービーを公開
【Netflixシリーズ「Devil May Cry (原題)」】
4月3日 配信開始
4月3日 配信開始
Netflixは、Netflixシリーズ「Devil May Cry (原題)」を4月3日から独占配信する。
「Devil May Cry」はカプコンのアクションゲームシリーズ。主人公の悪魔狩人ダンテを操作して、スタイリッシュに敵を倒していく爽快感が特徴。公開されたOPムービーでは、リンプ・ビズキットのメタルサウンド「ローレン」にのって、多色刷り風のレトロな雰囲気を生かしたセンスのいい映像が楽しめる。【「Devil May Cry」オープニングクレジット映像】
【シーズン1(ティザー予告編）】
Netflixシリーズ『Devil May Cry (原題)』- Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) January 30, 2025
4月3日、独占配信決定！
続報をお楽しみに。#DevilMayCry #デビルメイクライ#NextOnNetflix #NoNJP25 pic.twitter.com/r6SKiffkmo