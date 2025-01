イギリスに本社を置く電話事業会社のVodafoneは2025年1月末に、世界初となる衛星経由のビデオ通話に成功したことを発表しました。専用の人工衛星を介することで、携帯電話の電波が届かない地域でも通話を行うことができます。Making a historic direct-to-device satellite video call from a standard smartphone - YouTube

Vodafone makes world’s first space video call from an area of no coverage using a standard mobile phone and commercial satellites built to offer a full mobile broadband experiencehttps://www.vodafone.com/news/technology/vodafone-makes-historic-satellite-video-call-from-a-smartphoneDirect-to-smartphone satellite service: everything you need to knowhttps://www.vodafone.co.uk/newscentre/smart-living/everything-you-need-to-know-about/direct-to-smartphone-satellite-service-everything-you-need-to-know/Vodafoneが2025年1月30日に公開したムービーでは、VodafoneグループのCEOであるマルゲリータ・デラ・ヴァッレ氏が、欧州宇宙機関(ESA)初のイギリス人宇宙飛行士であるティム・ピーク氏とともに、世界初の宇宙ベースビデオ通話の実現を祝福しています。Vodafoneの人工衛星を用いた通信システムは、スマートフォンと上空約500〜700kmの軌道上にある衛星を接続して通話やSNSへの投稿を可能にします。衛星ネットワークと地上ネットワークの接続には、以下のアンテナを使用するそうです。ピーク氏は宇宙ステーションに滞在した経験から、「とても忙しい場所では、週に一度のビデオ通話などで、家族とつながりを持てるのがとても貴重なことです。遠隔地や非常に孤立した地域にいるときに、友人や家族とコミュニケーションをとることができることの価値をよく理解しています」と語っています。ムービーでは、Vodafoneグループの未来技術研究部に所属するローワン・チェスマー氏が、電波塔のないウェールズの田舎から、衛星を介した通信でヴァッレ氏とビデオ通話を実施しています。衛星電話の仕組み自体はすでに存在していますが、専用の衛星電話は大きくて重いサイズで高価なものです。そのため、長距離の航海や山岳救助隊、被災地の救援活動者など、特殊な状況にいる人々だけが使用しています。一方で、Vodafoneのシステムでは専用のアンテナやインターネット、特定の端末を必要とせずに、日常的に使用するスマートフォンを使って衛星経由の通信が可能です。また、衛星ネットワークと地上ネットワークは自動的に切り替えられるそうです。衛星通信というと地図アプリやナビなどで位置データを提供するGPSを想像する人も多いはず。しかし、GPSは地球表面から約2万kmと地球を周回する衛星の中でも最も高い位置にある中軌道(MEO)衛星を使用するため、低速で遅延がかなり大きいモバイルデータ接続しか提供できません。一方で、Vodafoneがビデオ通話に使用した「AST SpaceMobile」の衛星は、地球の表面から約500kmの高さに位置する低軌道(LEO)衛星です。そのため、許容できる速度でモバイルデータ接続を提供できるほか、MEO衛星のように放射線対策に気を配ることなくインターネット通信用の機器を搭載できます。ヴァッレ氏は「Vodafoneの仕事は、どこにいても誰もがつながるようにすることです。当社の先進的な欧州5Gネットワ​​ークは、最先端の衛星技術で補完されます。Vodafoneはユーザーに最高のネットワークを提供し、これまでモバイル通信にアクセスできなかった人々をつなげます。これはデジタル格差をなくし、欧州各地の人々が家族や友人、仕事と連絡を取り合えるようにサポートするとともに、緊急時にも地方で信頼性の高い接続を確保することに役立ちます」と語りました。Vodafoneは、2025年春にさらなるテストを予定しており、2025年後半から2026年にかけて衛星ブロードバンドサービスを段階的に商業導入していく方針を示しています。