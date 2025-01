【アンダイイング】無料配布期間:2月7日1時まで

「アンダイイング」

Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Gamesストア」にて、アクション「アンダイイング」の無料配布を開始した。期間は2月7日1時まで。

本作はゾンビに噛まれて感染した母のAnling(アンリン)が、幼い息子のCody(コーディ)のために戦って生き延びるサバイバルアクションゲーム。自身は先が長くないことを悟っているものの、息子のために生き延びるための術を教えていく。

ゲームとしては見下ろし型の視点で、ローグライク要素も盛り込まれており、複数回遊ぶことが可能。様々な資源を活用し、ゾンビ化を遅らせつつ生存を目指す。

