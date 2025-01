ディズニーストアに、2月22日の「猫の日」にちなみ「ルシファー」や「ディズニー マリー」たちをモチーフにしたコレクション「DISNEY CAT DAY 2025」が登場!

作中シーンをモチーフにしたグッズをはじめ、新生活のスタートにぴったりな雑貨などが多数展開されます☆

ディズニーストア「DISNEY CAT DAY 2025」

スケジュール:

先行発売日:2025年2月4日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年2月7日(金)販売店舗:ディズニーストア

2月22日の「猫の日」にちなんで、ディズニーのネコキャラクター『シンデレラ』の「ルシファー」と、『おしゃれキャット』の「マリー」「ベルリオーズ」「トゥルーズ」のオリジナルアートを使用した新コレクションがディズニーストアに登場。

「ルシファー」のデザインは「ジャック」と「ガス」との作中の関係性を描き、どこにいるのかな?とお互いを探しているようなキャラクターたちの表情がポイントです。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、クッションから綿を引っ張り出していたずらする「ルシファー」の愛嬌たっぷりな姿を表現。

抱きまくらやポーチは「ルシファー」が絡まった服の中から顔を出すお茶目なシーンがデザインされています。

そのほか、ショルダーバッグやパーカーなど、ファッションアイテムもラインナップ。

「マリー」「ベルリオーズ」「トゥルーズ」のデザインは、3匹が揃って首を傾げてお座りした愛らしいポーズが描かれています。

ふわふわの毛並みがキュートなぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンは、3匹を並べるとシミラーポーズでかわいさも3倍に。

さらに、ランチボックスや保冷バッグ、ステーショナリーなど新生活で活躍する雑貨も豊富に展開されます☆

ルシファー だきまくら DISNEY CAT DAY 2025

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約高さ25×幅35×奥行き55cm

ネコキャラクターの「ルシファー」が、だきまくらとして登場。

作中にあるシーンをモチーフに再現された、「ルシファー」の魅力を存分に満喫できるデザインです。

「ルシファー」がすっぽり収まっている服は取り外し可能。

服を外すと、愛嬌たっぷりなポーズの「ルシファー」があらわれます☆

ルシファー ぬいぐるみ DISNEY CAT DAY 2025

価格:5,300円 (税込)

サイズ:約高さ32×幅30×奥行き37cm

「ルシファー」が座るクッションからは、白い綿がはみ出たぬいぐるみ。

頭にも綿をくっつけて、ちょっぴりお茶目な姿が表現されています。

ツヤ感たっぷりの毛並みがまるで本物のネコをイメージさせる、こだわりいっぱいにつくられたぬいぐるみです。

ルシファー、ジャック&ガス ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り DISNEY CAT DAY 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:バッグ(使用時) 約縦33×横30.5×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約12.5cm

ポーチ 約縦12×横15×厚み4cm/チェーン 約長さ18cm

お顔モチーフのかわいいポーチに入った、ネコの「ルシファー」と、ネズミの「ジャック」「ガス」をデザインしたエコバッグ。

エコバッグは、お互いが探し合っている様子をイメージしたキャラクターたちのアートが使用されています。

「ルシファー」の魅力を堪能できる、ふわふわ素材を全面使用したポーチを手持ちのバッグに付ければ、アクセントになってくれること間違いなしです☆

ジャック ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CAT DAY 2025

価格:2,200円 (税込)

サイズ:全長 約24cm

キャラクター 約高さ16×幅8.5×奥行き10cm

両手を頬に当てて、何かにおびえているかのような「ジャック」のぬいぐるみキーホルダー。

「ルシファー」から追いまわされて、見つかってしまうのを心配している、恐怖の表情が再現されています。

上目遣いの仕草と前屈みになるポーズがポイントです。

ガス ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CAT DAY 2025

価格:2,200円 (税込)

サイズ:全長 約25cm

キャラクター 約高さ16×幅12×奥行き10cm

ディズニープリンセス「シンデレラ」のお友だち、ネズミの「ガス」をデザインしたぬいぐるみキーホルダー。

「ルシファー」との迫力満点のワンシーンが再現されています。

「ジャック」のぬいぐるみキーホルダーと一緒に揃えるのもおすすめのです。

ルシファー シークレットフィギュア DISNEY CAT DAY 2025

価格:900円 (税込)※ランダム封入

パッケージサイズ:約高さ6×幅5.5×奥行き3.5cm

ネコキャラクター「ルシファー」の魅力を堪能できるシークレットフィギュア。

ちょっぴりふてくされたような表情、モフモフボディと太いしっぽが立体的に再現されています。

デザインはクッションの上にのったポーズ、フードボウルを前にしたポーズ、しっぽをピンと立てたポーズ、上体をふせたポーズ、ゴロンと寝転がるポーズの全5種類。

そのうちの1種類が小箱にランダムで入っています。

マリー おしゃれキャット ぬいぐるみ DISNEY CAT DAY 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ27×幅20×奥行き20cm

かわいいポーズをとる『おしゃれキャット』の子ネコ「マリー」をデザインしたぬいぐるみ。

ちょこんとおすわりして、首を傾げた「マリー」の、斜め下にそらした目線が印象的です。

ふわふわ柔らかな毛並み、ほんのり染まった頬もとってもキュート☆

ベルリオーズ おしゃれキャット ぬいぐるみ DISNEY CAT DAY 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ27×幅20×奥行き20cm

くりくりとした目元がかわいい「ベルリオーズ」のぬいぐるみ。

グレーの体毛に赤いリボンが映える、ディスプレイにぴったりなぬいぐるみです。

「マリー」や「トゥルーズ」と揃えて飾れば、目にするたびにほっこり癒やされそう☆

トゥルーズ おしゃれキャット ぬいぐるみ DISNEY CAT DAY 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ27×幅20×奥行き20cm

お座りしながら首を傾げる「トゥルーズ」をデザインしたぬいぐるみ。

ふんわりした素材で仕上げられた頭やほっぺ、しっぽの毛も注目ポイントです。

ブルーのリボンを巻きかわいいポーズをとる「トゥルーズ」の姿に胸がきゅんとしそう☆

マリー、ベルリオーズ、トゥルーズ おしゃれキャット お弁当箱 DISNEY CAT DAY 2025

価格:2,500円 (税込)

サイズ:約縦11.8×横18×厚み7cm

シミラーポーズをとる「マリー」「ベルリオーズ」「トゥルーズ」をプリントしたランチボックス。

「マリー」「ベルリオーズ」「トゥルーズ」はほっこりした水彩タッチで描かれています。

フタがすこし盛り上がっているのでお料理などをふわっと盛り付けることができます。

マリー、ベルリオーズ、トゥルーズ おしゃれキャット 筆箱・ペンケース DISNEY CAT DAY 2025

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約高さ6×幅20×奥行き4.5cm

いっしょに首を傾げた「マリー」「ベルリオーズ」「トゥルーズ」をプリントしたペンケース。

反対の面にはかわいらしいメッセージロゴが、メタリックな質感で型押しされています。

子ネコの甘くてかわいい雰囲気に、ストライプ柄やファスナー引手の水色がスタイリッシュさをプラスしてくれるステーショナリーです。

2月22日「猫の日」に合わせて登場する、『シンデレラ』の「ルシファー」や『おしゃれキャット』の子ネコ「マリー」たちの新コレクション。

ディズニーストアにて2025年2月4日より順次販売される「DISNEY CAT DAY 2025」の紹介でした☆

