都市型フェス『CENTRAL』に角野隼斗、Awich、Creepy Nutsら13組が追加出演決定＆日割り発表

■1月31日12時よりチケットオフィシャル先行受付スタート!

4月4日~6日に横浜で初開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』の全貌が明らかになった。

『CENTRAL』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークの4ヵ所を会場に、横浜全体を巨大なフェス空間にするイベントで、これまでに乃木坂46や緑黄色社会の出演、YOASOBI・MAISONdesを擁する新レーベル「Echoes」主催の『Echoes Baa』の開催が発表されている。

このたび追加アーティストとして、角野隼斗、Awich、Creepy Nutsの出演が決定。あわせて、これら3組を含むKアリーナ横浜を会場とした『CENTRAL STAGE』の日割りも発表された。

さらに、ReolやHIMEHINAなどが出演する『VIVAL』、離婚伝説やCLAN QUEENなどが出演する『NEW GENE FEST』など、各イベントのコンセプトとラインナップも解禁。

また、1月31日12時より、チケットのオフィシャル先行受付がスタート。会場別の各日チケット、日ごとの全会場周遊チケット(「ALL VENUE PASS」)が販売される。

Kアリーナ横浜で開催される『CENTRAL STAGE』 は、CENTRAL最大規模の会場で、日本の音楽シーンの最前線を担うアーティストたちによる、ここでしか観られない特別な組み合わせを実現。

4月5日に開催される『VIVAL』は、VTuber×リアルアーティストの共演をコンセプトとしたライブイベント、4月6日に開催される『NEW GENE FEST』は新たな「世代」を象徴するアーティストたちが一挙に集うライブイベントで、いずれも会場はKT Zepp Yokohamaとなる。

1月30日に発表された、YOASOBIらが出演する『Echoes Baa』も含め、すべてのイベントが会場ごとに分かれ、それぞれまったく異なったコンセプトをもとに創り上げられる。

そして、まもなく、CENTRALが掲げる「日本の響きを世界へ」を実現する海外公演についても発表予定。会場などの詳細は後日発表される。

【追加発表アーティスト】

あらたに出演が決定したアーティストは以下13組。

角野隼斗 / Awich / Creepy Nuts / ヰ世界情緒 / ClariS / 七海うらら / HIMEHINA / Reol / 秋山黄色 / CLAN QUEEN / Cody・Lee(李) / Conton Candy / 離婚伝説

【アーティストラインナップ】 ※五十音順

【CENTRAL STAGE】@Kアリーナ横浜

04/04(金)乃木坂46 / 緑黄色社会 ※乃木坂46は20名前後のメンバーでの出演を予定。

04/05(土)キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗

04/06(日)Awich / Creepy Nuts …and more!

【Echoes Baa】@横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

04/05(土)NOMELON NOLEMON / MAISONdes / YOASOBI …and more!

04/06(日)Aooo / YOASOBI / Special Guest: FRUITS ZIPPER (from ASOBISYSTEM) …and more!

【VIVAL】【NEW GENE FES】@KT Zepp Yokohama

04/05(土)【VIVAL】ヰ世界情緒 / ClariS / 七海うらら / HIMEHINA / Reol

04/06(日)【NEW GENE FES】秋山黄色 / CLAN QUEEN / Cody・Lee(李) / Conton Candy / 離婚伝説

■各会場、イベントのコンセプトについて

【CENTRAL STAGE】横浜とCENTRALが誇る、最大級のアリーナステージ

音楽の街・横浜とCENTRALが誇る、20,000人を収容できる大メインステージ。日本の音楽シーンを象徴し、日本と世界の架け橋となる求心力を持ったアーティストが集結。3日間それぞれ、様々なコンセプトを掲げ、ここでしか観ることのできないカップリングを実現。「日本の響きを世界へ」――CENTRALの願いを込めた物語がこのステージから始まる。

【Echoes Baa】YOASOBI、MAISONdesを擁する、新レーベルの発信基地

Echoes Baaは、2024年4月に設立されたばかりの新レーベル「Echoes」がキュレーションするイベントです。YOASOBI、MAISONdes、Aoooなど、所属アーティストのライブパフォーマンスに加え、様々なクリエイティブで表現される新しいエンタテインメント体験が、赤レンガ倉庫にこだまする。

【VIVAL】バーチャルとリアルの最前線、最新ポップカルチャーの今がここに

VIVALに登場するのは、リアルとバーチャルの垣根を越え、自由自在に、最新型のポップカルチャーを体現しているアーティストたちです。リアルとバーチャルの最前線であらたな未来を描き出すアーティストたちの無限の可能性は、「日本の響きを世界へ」というCENTRALの夢そのもの。日本が誇る、この最新のカルチャーを味わおう。

【NEW GENE FES】今横浜で幕を開ける新世代アーティストたちの競演

NEW GENE FESは、その名の通り、新たな「世代」の象徴となるアーティストたちが一挙に集い、横浜の街を多様な音楽表現で彩り、躍動させてみせる最新型のフェス。似た手触りのふたつとない、独自で自由な世界観。乱反射するようにきらめくいくつもの眩まぶしい個性。日本のロック、ポップミュージックの次世代を担うべきアーティストたちが見せる革新のパフォーマンスをお見逃しなく。

■CENTRAL ステートメント

日本の響きを世界へ CENTRAL始動

都市そのものが会場となるフェスティバル CENTRAL

ここは日本の響きが集結し、国内外の才能が巡り逢う起点

この真っさらな白は無限の可能性を、四角の枠は私たちが皆で考え、完成させていく未来を表しています。

これがCENTRALのロゴであり、CENTRALが伝えたい想いです。

この真っ白な未来の枠に、あなたの思いを書き込み、新しい物語に参加してほしい。

CENTRALは、日本の音楽をはじめ、今まさに新たに生まれ続けている無限のエンタテインメントを世界に発信し、繋がっていくための場所を創出します。

日本の響きと共に世界へ

2025年 春 CENTRAL始動

音楽の街、横浜

ここ数年みなとみらい地区は「KT Zepp Yokohama」や「ぴあアリーナMM」、さらに「Kアリーナ横浜」がオープンする等、国内にとどまらず、海外でも類を見ないほど、多種多様な音楽施設が集積し、毎週どこかで様々なミュージシャンの演奏が楽しめる「音楽」の街へと成長している。「音楽」の街として発信する取り組みを行政と連携して行っており、横浜でしかできない新しい音楽の体験や活動の場を提供している。

CENTRALは、そんな音楽の街、横浜から日本のエンタテインメントを世界へ発信していく。

イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』

04/04(金)~04/06(日)神奈川・K アリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

イベントサイト

https://central-fest.com/tickets/