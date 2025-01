デビュー控える“aespaの妹グループ”「Hearts2Hearts」、インスタ開設でプロモーション活動本格化！

SMエンターテインメントから、aespa以来5年ぶりにデビューする新ガールズグループ「Hearts2 Hearts(ハーツ・トゥ・ハーツ)」がデビュープロモーションに乗り出した。

1月31日、Hearts2 Heartsは公式インスタグラムアカウントの開設と併せて、5枚の写真を公開した。

今回公開された写真は、2人のメンバーが仲良く手をつなぐ姿、草原で走る8人のメンバーの後ろ姿などが盛り込まれ、Hearts2 Heartsならではの感性を垣間見ることができ、デビューへの期待感を高めている。

(写真提供=SMエンターテインメント)

さらに、Hearts2 Heartsは2月3日に、各種公式SNSアカウントを追加開設する。これと併せて、去る1月11、12日に開催された「SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL」で、サプライズ公開されたデビュートレーラーの本編も同時リリースする予定だ。

(写真提供=SMエンターテインメント)

なお、2月月24日にデビュー予定のHearts2 Heartsは、多彩な魅力と無限の潜在力を持つ8人のメンバーで構成され、さまざまな感情と真心のこもったメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心を繋ぎ、より大きな「私たち」に共に進むという意味が込められた。

(記事提供=OSEN)